Víctor Carazo: "Cuando las tallas salen a la calle dejan de ser tuyas"

Supongo que usted de pequeño jugaría con plastilina a hacer figuritas.

La escultura me interesó desde niño, pero estudié Ingeniería Industrial. Acabé la carrera y para no quedarme con el gusanillo, quise probar y me metí al grado de Escultura.

¿Es la ‘rara avis’ de sus compañeros de promoción?

La carrera me ha servido mucho para los diseños y, también, para buscar soluciones cuando me topo con un problema. Mis compañeros de promoción se han ido más por oficinas técnicas y diseño gráfico y, aunque la salida de imaginero no es la más habitual, sí que Industrial es la rama de la Ingeniería más ligada a lo creativo y lo artístico.

Protagoniza el estreno patrimonial más importante de la próxima Semana Santa de Zaragoza.

Llevo más de año y medio tallando un conjunto de imágenes por encargo de la cofradía de La Verónica. Se trata de un Cristo con la cruz al hombro, la Verónica y un romano, aunque aún faltarán para completar toda la escena otras dos mujeres y un soldado a caballo.

"Si nos limitamos a lo que se ve, mi trabajo se reduce a una cara, unas manos y unos pies. Sin embargo, bajo los ropajes está esculpida toda la figura anatómica"

¿Cómo se crea de la nada una talla de la Pasión?

Esta semana, conforme se acerca su bendición, me voy poniendo un poco nervioso. Hasta ahora he ido trabajando en solitario en mi taller de San Pablo y me llamaba la atención que quienes entraban para ver la evolución se quedaban callados. No sabía si para bien o para mal, pero me aseguran que les están gustando.

¿Se ha ocupado del primer boceto hasta el toque final?

Empecé con los bocetos a lápiz, luego llevé los modelos al barro y de allí usé una guía para pasarlo a madera, la técnica de ‘sacado de puntos’, se llama. Luego se estucan y se policroman las imágenes.

¿Sacado de puntos?

Es como un truco para tomar referencias, el fundamento es igual que el de un escáner 3D.

De los ropajes ya que se ocupe otro, ¿no?

También hice los bocetos para la vestimenta. Es curioso porque, si nos limitamos a lo que se ve, mi trabajo se reduce a una cara, unas manos y unos pies. Sin embargo, hay un gran porcentaje oculto: el Cristo y el romano son tallas anatómicas enteras, con marcas como azotes o desconchones en las rodillas, que no pueden verse.

¿Qué cree que sentirá cuando sus tallas salgan a la calle?

No creo que llore, pero va a ser un choque. Hasta ahora soy consciente de que es una obra mía, pero en cuanto salga ya es de la gente. Es una sensación extraña. Cuando se lo lleven del taller, después de año y medio, también será algo parecido al síndrome del nido vacío.

¿Qué planes tiene para Semana Santa? ¿No será usted de los que se van a la playa?

Todos los años que puedo me bajo a Sevilla a disfrutar allí de las procesiones. Este año me quedaré hasta el Jueves Santo en Zaragoza para ver salir a La Verónica y ya marcharé para Andalucía.

Doy por descontado que es usted cofrade.

Sí, de La Humildad. Fui el primero de mi familia y también hice de costalero cinco o seis años.

¿Alguna afición fuera de la cultura morada?

Me gusta viajar y escuchar música, pero lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo es el arte. Voy a museos y tengo obsesión por las pinturas antiguas y los grabados. Me maravilla ver cómo antaño eran capaces de conseguir tanta perfección sin las herramientas con las que contamos hoy en día.

¿Es más del Museo Arqueológico Nacional o del Reina Sofía?

Cuando veo las vanguardias también me interesan, pero la etapa que más me gusta es el barroco. Sobre todo, la escuela sevillana de Juan de Mesa o Montañés.

¿Se atreve a decirme su imagen preferida de la Pasión zaragozana?

Por devoción, diría las de mi cofradía, pero hay auténticas joyas de patrimonio: el Ecce Homo del siglo XV o las tallas del Silencio me entusiasman.