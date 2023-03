Locura por el Volveremos en Zaragoza: Más de 8.700 transacciones y 664.000 euros en ventas en las primeras horas

El regreso del programa Volveremos ha generado ya un volumen de ventas de 664.096 euros. En las primeras horas, según los últimos datos aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza, se han realizado 8.768 transacciones en 1.192 comercios, ‘consumiendo’ alrededor de 100.000 euros de los cuatro millones presupuestados para este 2023.

“La gente lo está cogiendo con ganas. Es una verdadera medida antiinflacionista”, ha resaltado la concejala de Economía, Carmen Herrarte, en el Mercado Central, donde ha visitado varios de los puestos adheridos. Los propios comerciantes aseguran que los clientes “llevaban semanas esperándolo”. “Mucha gente ha madrugado para beneficiarse de las bonificaciones. Para nosotros supone un incentivo en las ventas. Merece la pena y para este año hay una partida importante”, ha resaltado Idoya Gadea, de la Tienda de Idoya.

A Isabel Langoyo, de Menuceles Mercedes, también le habían preguntado ya cuatro o cinco habituales. “La operación de descontar es un poco farragosa para nosotros, pero estamos contentos. Ayuda a que se mueva más el dinero”, ha dicho. Los hay que incluso acuden ya “con el móvil preparado”. “Mucha gente espera y lo veo normal. Si vienes a hacer una compra pequeña quizás dé más igual, pero al hacer la del mes se nota”, ha agregado.

Javier Oñoa, de la charcutería Montori Barranco, también nota con el Volveremos un incremento de ventas. “Hace que las ventas se concentren, sobre todo, los miércoles y los viernes. Tener que efectuar las operaciones entretiene, pero estamos ya acostumbrados. Teníamos ganas de que regresara”, ha apuntado.

Según los detallistas, la aplicación es usada “por gente de todas las edades”. A Javier Fuertes le han ayudado a instalársela en la carnicería Redondo. “No la tenía, pero me han animado a bajármela para ahorrar”, decía mientras completaba sus datos. Solo en su primera compra, de 60 euros, ha generado ya unos 9.

Pilar Val, otra de las clientas del Mercado, usa habitualmente para comprar fruta o pescado. “También he llegado a utilizarla en farmacias y herboristerías o incluso para comprarme unas gafas. En cuanto oí que volvía, esperé y hoy he aprovechado para comprar. No viene nada mal”, contaba.

Su caso era similar al de Odina Barnola. “Llevo con ella desde el principio, me parece estupenda. Encontrarse un poco de ahorro a finales de mes siempre se agradece. Me gustaría, eso sí, que se pudiera generar saldo todos los días entre semana. Si no, el Mercado se llena los viernes”, apuntaba mientras comprobaba su teléfono, en el que aparecía ya una bonificación de 4 euros por una compra de 26.