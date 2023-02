Zaragoza relanzará el Bizi este año con un nuevo contrato tras perder otros 1.130 usuarios en 2022

Zaragoza relanzará este año el Bizi con un nuevo contrato llamado a incrementar estaciones y bicicletas y a cortar la sangría de usuarios. El Consistorio asegura que los pliegos técnicos están ya "bastante avanzados", y que los plazos dependerán de la llegada de fondos europeos.

La actual concesión, en manos de Clear Channel, terminará en agosto, aunque, según confirma la concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, podría alargarse unos meses de ser necesario. "Si llegan ayudas, y estamos convencidos al 99% de que así será, el nuevo servicio podría entrar en vigor en la segunda mitad del año", explica.

Los propios plazos de la UE, a la que se han solicitado 6,5 millones de euros para ampliar a 218 las 130 estaciones actuales, pasando también de 1.300 a 2.180 bicicletas, obligan a que la concesión esté adjudicada antes del 31 de diciembre. Desde el Consistorio recalcan que Zaragoza cumple "todos los requisitos" que se exigían, aunque también cuentan con un plan B, ya que si no llegan fondos se recurriría al presupuesto de 2024.

Solo en 2022, el servicio perdió un total de 1.130 abonados, pasando de 13.945 a 12.815, aunque se mantuvo por encima del millón de desplazamientos. Chueca admite que se ha quedado "obsoleto" y que desde 2017 las cifras han caído "en picado" eclipsadas por el auge de bicis, motos y patinetes eléctricos.

Actualmente, el Bizi cuenta con 1.300 bicicletas de alquiler y 127 estaciones, un volumen que el Consistorio espera ampliar en cuestión de meses. Ya en su día, ZEC trató de extender el servicio sin concurso con 120 puntos de anclaje y 1.200 bicis, pero el PP, entonces en la oposición, llevó el caso a los tribunales por una posible adjudicación directa ilegal, un recurso que fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y que obligó al Consistorio a pagar 274.071 euros a Clear Channel.

Lejos quedan los registros de 2012, cuando se alcanzaron los 38.887 abonados y se superaron los tres millones de usos. Desde entonces, el descenso ha ido acentuándose, encontrándose actualmente por debajo de los 15.458 usuarios existentes al cierre de 2008, el año de su inauguración.

La pandemia fue un verdadero punto de inflexión. En 2019, antes de que estallase la crisis sanitaria, se registraban 1,5 millones de desplazamientos, prácticamente 500.000 más que en 2021, una vez levantadas ya las restricciones más duras por la covid-19.

Chueca asegura que el nuevo servicio conectará todos los barrios con estaciones "más grandes o más pequeñas en función de sus necesidades". Las bicicletas serán eléctricas, aunque podrán utilizarse también de forma mecánica. Además, las adquirirá el propio Ayuntamiento, por lo que pasarán a ser de propiedad municipal. "Todo esto permitirá llegar a más segmentos de población, desde jóvenes a personas mayores. El sistema eléctrico hará que se puedan utilizar durante todo el año. Hasta ahora había momentos en los que resultaba muy difícil pedalear, especialmente en los meses de más calor", señala.

Los motivos de la caída

Las tarifas del Bizi contemplan desde una suscripción anual de 36,93 euros a una de 72 horas por 5,28. Se trata de unos precios, a priori, más competitivos que los de motos y patinetes eléctricos, por lo que su coste no parece el mayor problema. Colectivos como Pedalea creen que no tener bicis eléctricas en pleno 2023 "es un ejemplo de dejadez". "Las actuales están obsoletas. Muchas son las mismas que empezaron hace 15 años. Cumplen su función, pero resultan muy pesadas para moverse por la ciudad", opina su portavoz, Arturo Sancho.

En sus orígenes, añade, el Bizi era percibido como un servicio "barato" y "más asequible" que el bus y el tranvía. "Pero con sus carencias y deficiencias, muchos han optado por comprarse una bicicleta propia. Especialmente para ir a determinados barrios en los que no se puede utilizar", dice.