El servicio Bizi registra un tercio de los usos de hace una década y su continuidad está en duda

La crisis sanitaria del coronavirus y los nuevos actores de la movilidad urbana de la capital aragonesa han agudizado el desplome de usuarios del servicio Bizi. Tanto que si se mantiene la demanda registrada hasta el mes de mayo, apenas se alcanzará a final de año el millón de usos, un tercio menos que hace una década. Con estos datos y a las puertas del fin del contrato de explotación –expira en 2023–, el Ayuntamiento ya se plantea alternativas para un sistema que desembarcó en la ciudad al abrigo de la Expo pero que «se ha quedado algo obsoleto respecto a las necesidades actuales de los ciclistas», según la concejal del área, Natalia Chueca.

El servicio se estrenó en mayo de 2008, apenas unas semanas antes de la inauguración de la muestra de Ranillas. Los vecinos de la capital recibieron con los brazos abiertos una propuesta por entonces novedosa, que no dejó de crecer para pasar de las 300 bicis iniciales a las 1.300 actuales y de 30 estaciones a 127. La demanda se disparó y alcanzó su cumbre en 2011, cuando se registraron 3,1 millones de usos.

Desde entonces, sin embargo, el número de viajeros ha ido descendiendo de forma lenta pero continua hasta que en 2019, el último año ‘normal’, se llevaron a cabo 1,5 millones de desplazamientos. Entre medio, el anterior gobierno de ZEC trató de ampliar el servicio sin concurso con 120 nuevas estaciones y 1.200 bicis, pero el PP, entonces en la oposición, llevó el caso a los tribunales por una posible adjudicación directa ilegal. El TSJA avaló el recurso, y el Ayuntamiento tuvo que indemnizar a la empresa concesionaria, Clear Channel, con 274.071 euros.

Movilidad compartida

En los últimos años, además, el servicio ha visto cómo debía competir con nuevas alternativas de movilidad compartida, como las bicis y patinetes eléctricos de alquiler, que ofrecen un servicio similar pero sin el corsé de tener que dejar los vehículos en estaciones fijas. Chueca reconoce que se ha podido producir una transferencia de usuarios hacia modelos «más flexibles» y, también, hacia la compra de vehículos particulares. «Bizi Zaragoza puede ser la solución para un uso esporádico, pero no para uno continuado», apunta.

En este sentido, la pandemia también ha disparado el uso de la bici como alternativa a otros medios más masificados, y en consecuencia, se han disparado las ventas. Desde la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) apuntan que la facturación de las tiendas ciclistas se disparó un 39,3% el año pasado. Una tendencia que también ha afectado a la concesionaria. Según los datos facilitados por Clear Channel, el servicio sumaba 18.437 abonados antes de la crisis sanitaria, con 134.298 usos mensuales de media. Un año después, tienen tarjeta 15.609 zaragozanos, que realizan 104.195 desplazamientos al mes.

"Se podría buscar otra opción más flexible y adaptada a las nuevas necesidades"

Con estos datos, el gobierno PP-Cs no descarta ningún escenario. «Hasta 2023 hay que seguir analizando qué demanda el usuario», apunta Natalia Chueca, que añade que frente a las estaciones fijas, y ante la próxima ordenanza de movilidad que prohibirá aparcar en las aceras, «se podría buscar otra opción más flexible y adaptada a las nuevas necesidades».

Los patinetes saldrán a licitación antes de agosto

Dos años después de la primera ordenación de los patinetes de alquiler, el Ayuntamiento prepara una segunda licitación. El gobierno PP-Cs ultima los pliegos del concurso, que se lanzará en las próximas semanas, y que se parecerá mucho a la de bicis y motos eléctricas que estos días resuelve la mesa de contratación.

A diferencia de la anterior licitación, el Consistorio no restringirá el número de empresas que podrán operar en la ciudad, aunque sí que se establecerán cupos mínimos de vehículos, por lo que no podrán ser ilimitadas. En la actualidad, las dos compañías con licencia tienen desplegados unos 1.200 patinetes, menos de los 1.550 exigidos a causa de la pandemia. En el nuevo concurso, no se prevé que varíen mucho estas cifras.

Mientras, el Ayuntamiento resuelve estos días la licitación de 2.500 bicicletas, de las cuales un 20% deberán ser eléctricas, y de 900 motos, en este caso todas de propulsión por baterías. El proceso se ha dilatado varios meses, pero se espera que se adjudique en días.