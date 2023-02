"Fueron días y noches mágicas en las que todo parecía posible en Las Armas"

Mientras unos se preparan para subir de nuevo la persiana y darle un nuevo impulso a la zona, otros se despiden con un bonito recuerdo de "aquellos días y noches mágicas en las que todo parecía posible" en Las Armas. Así resume Sergio Vinadé, el anterior responsable de la empresa gestora de este espacio musical, sus años de experiencia y dedicación para "revitalizar" el que sin duda fue un "pulmón cultural" de la ciudad en el corazón del barrio de San Pablo.

Empresarios que ya se han ido, nuevos negocios y vecinos de San Pablo recuerdan la vida que hubo en este espacio, que asume ahora la reapertura del centro musical como un "soplo de aire" para la zona

"Todos los proyectos de este tipo tienen sus luces y sus sombras. Ha habido momentos muy duros y difíciles, pero siempre gana lo bueno. El recuerdo de todos los momentos que se han logrado y de la gente que ha disfrutado de ese espacio a todos los niveles: desde músicos, público, al propio equipo con el que conseguimos que en esos años la gente participase en algo diferente, y es con lo que nos quedamos", confiesa Vinadé, que anunciaba esta semana el inminente cierre de la cuenta de Instagram Las Armas Zaragoza con una publicación que ha despertado la nostalgia de quienes disfrutaron de este rincón zaragozano.

"Yo cuando lo puse ayer (por este jueves) no pensaba que iba a mover a tanta gente... Pensaba que lo verían y ya está, porque empiezan los nuevos gestores dentro de poco. Pero te das cuenta de que la gente tiene muy buen recuerdo de Las Armas. Muchos nombran algún evento más o menos especial, aquel grupo que vieron en directo y les gustó, tantas cosas que han pasado en este espacio... Es muy reconfortante", subraya agradecido Vinadé.

Para Andrea Ibarra, organizadora del Mercado de Las Armas y miembro de la asociación Las Armas Espacios Creativos, la vida que llegó a tener este espacio y su devenir en los últimos años, influido por la pandemia, es hoy un recuerdo agridulce. "Son etapas... Empezamos el proyecto hace diez años con mucha ilusión, en un espacio que quieras que no no es comercial, por mucho que esté al lado del centro. El principio fue difícil, abrirte paso, después de tantos años de 'El Gancho', la gente no quería entrar ahí y costó movilizarles. Luego hubo una época con el mercado que funcionaba muy bien. Venía gente en el día a pasar el domingo a Zaragoza, y más tarde con los años fue perdiendo fuelle, hay intereses políticos de por medio… esa es un poco -yo creo- la razón de por qué ahora está así", dice señalando el cierre del mercadillo y el declive comercial y cultural de la plaza de Mariano de Cavia. Ibarra mantuvo hasta el pasado mes de octubre su estudio creativo en Las Armas, además del que abrió hace tres años en la calle del Refugio. Cuenta que de los ocho emprendedores que empezaron en Las Armas, ya no queda allí nadie. La librería de El Armadillo Ilustrado también cambió de emplazamiento. "Aparte del deterioro, subieron los alquileres, y desde la pandemia no nos dejaron hacer el mercado que lo hacíamos nosotros... Comenzaron a pasarse la pelota unos a otros y hasta hoy. Ahora no sé si quien lo coja podrá llegar a un acuerdo copiando el formato", cavila esta arquitectura modernista, dueña de la tienda MÙ.

Ante la próxima apertura del Centro Musical Las Armas, que muchos zaragozanos ven como un "soplo de aire fresco", esta emprendedora confía en que les vayan bien las cosas, por el bien de la ciudad; aunque recela la gestión municipal que se ha hecho y que ha sumido en el olvido otros proyectos creativos. "Aquí había cosas como el mercado que funcionaban muy bien... era algo que para los emprendedores y el pequeño comercio ayudaba mucho, y más ahora siendo como están las cosas. Ahora imagino que intentarán retomar la actividad y hacer conciertos… Ojalá que les vaya todo super bien, pero claro, a la hora de la gestión de recursos que había y que han dejado de serlo… para mí es un recuerdo agridulce", confiesa.

Beatriz Barbero, dueña de El Armadillo Ilustrado, comparte también un poco esa sensación. Se muestra ilusionada por la nueva apertura del centro musical, pero echa de menos aquellos primeros años. "La verdad que para nosotros fueron unos años muy buenos. Los vivimos de una manera muy intensa, en positivo. Cuando llegamos estaba todo por estrenar como quien dice, los ocho proyectos que entramos en ese momento fuimos los primeros en usarlos, y fue como dar una bienvenida a esa nueva zona cultural que se montó en Zaragoza", recuerda. Todos ellos trabajaron "muchísimo" para intentar que este espacio "creativo" se convirtiera en lo que fue después Las Armas durante muchos años, "un nuevo foco de cultura en la ciudad, y de una cultura diferente", recalca.

A su juicio, el abandono que ha tenido la zona en los últimos años, no solo porque cerrase el centro musical, sino porque "la calle estaba cada vez más sucia y descuidada" contribuyó a que muchos emprendedores se acabasen yendo. "Y la pandemia fue ya la puntilla", recalca.

Una idea "romántica" que le acabó echando

A Mique Bielsa, que dirige un estudio de diseño gráfico, le pasó también algo parecido. Reconoce que no fue de los primeros en llegar a Las Armas, pero sí conoció la prosperidad de la zona. "Estuvimos cinco años, desde que entramos en el 2017 hasta febrero del año pasado. Yo soy del barrio, mis abuelos son del barrio y quería estar ahí para sumar. Pero si tengo varios intentos de robo, veo que se están drogando en los garajes, porros, suciedad, las puertas reventadas, mi plaza de garaje ocupada… lo siguiente ¿qué es? ¿Que intenten robar con nosotros dentro? Al final como profesional o empresario responsable tomé la decisión de salir de ahí porque me parecía peligroso. Y lo hice con mucha tristeza", confiesa. El periodo pospandemia agravó el deterioro de esta zona que tanta actividad tuvo antaño y muchos emprendedores ya alertaron de que si no se ponía remedio, acabarían dejando el barrio.

"En su momento fue algo creativo que ahora se ha replicado en otros sitios y ha servido como modelo e inspiración para otras personas"

"Yo fui ahí por una idea romántica que me decepcionó y me terminó echando. Porque al final el día a día no es tan bonito como el domingo que había mercado. Ya estabas tan en precario allí que deseabas que abriera algo para darle movimiento", añade Bielsa, quien no obstante valora positivamente todo lo que se consiguió en la zona. "Yo iba a algún concierto, el mercado tenía su punto... aunque tampoco soy de los que dicen que tendría que estar porque es básico. Pienso que en su momento fue algo creativo, que ahora se ha replicado en otros sitios y ha servido como modelo e inspiración para otras personas", valora.

Los vecinos de la zona consultados se ponen también nostálgicos al recordar aquellos años y se muestran esperanzados de que la reapertura del centro musical sirva para dinamizar otra vez la zona.

"Yo creo que el proyecto que había con 'Fantasma Producciones' era buenísimo. Trajeron grupos muy potentes, toda la actividad que generaban… Vamos a pensar que esta gente que entra nueva lo va a hacer igual de bien que lo hicieron ellos y que supondrá, por lo menos, algo de aire para la zona", concluye Barbero.