Zaragoza Cultural da luz verde a los nuevos pliegos para la gestión del Centro Musical Las Armas

El Consejo de Administración de Zaragoza Cultural ha dado luz verde, en su sesión de la mañana del jueves 31 de marzo, a los pliegos para la licitación, por procedimiento abierto, de la explotación y gestión del espacio Centro Musical Las Armas con el consiguiente grado de alegría de El Fantasma Producciones SL, que gestiona el espacio. El equipamiento cultural municipal, de gestión indirecta, se concibe para abrirse a todas las disciplinas culturales y artísticas, aunque especializado en la producción y la formación musical y audiovisual. Se da así solución a un modelo de gestión que había conllevado diferentes incidencias con vecinos y gestores, mejorando así la concesión y las garantías de seguimiento.

El diseño del centro responde a dos objetivos: impulsar actividades creativas y culturales para toda la ciudad y la revitalización social y cultural del Casco Histórico. Asimismo, el Centro Musical Las Armas ha de permitir resolver determinadas necesidades de espacio que sufre la Escuela Municipal de Música y Danza. En la redacción de los nuevos pliegos se ha contado con las aportaciones hechas por todos los grupos políticos municipales y se ha buscado un equilibrio entre la explotación del servicio y las garantías necesarias de conciliación solicitadas por los vecinos de la zona.

"Estamos muy felices. Tenemos una alegría inmensa porque, aunque habrá que estudiarlo todo punto por punto, paso a paso, con calma, se ha dado un paso adelante con la licitación y es realmente fantástico que se haya hecho"

El canon fijo anual que deberán ofertar como mínimo las propuestas será de 9.000 euros, que se actualizará cada año según el IPC del ocio y la cultura. Y también se establece un canon variable bajo el criterio de beneficios antes de impuestos, dada la rentabilidad económica de la actividad estimada en los informes municipales. De conformidad con esos informes económicos que acompañan a los pliegos, el valor estimado del contrato se estima en 19.180.000 euros y el plazo de vigencia de la concesión será de 20 años, que los grupos han valorado necesario para asentar un proyecto cultural en el tiempo.

Además, la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural aportará anualmente la cantidad de 70.000 euros para la realización de actividades gratuitas en beneficio del barrio. Dicha cantidad será objeto de revisión cada dos años y deberán justificarse anualmente su ejecución. En cuanto a la distribución de las actividades, se especifica que cerca del 60% de las actividades programadas estarán vinculadas con la música (conciertos, talleres, festivales, clases de baile, clases de danza, etc) y un 40% se reserva al contenido cultural de otros ámbitos, con especial atención al audiovisual, tanto en lo formativo como en lo no formativo. Para todo ello habrá una comisión de seguimiento que irá analizando el cumplimiento de la concesión y la programación planteada.

El servicio completo de estos pliegos comprenderá la gestión y explotación de la Sala Polivalente (460 m2), situada en la planta baja del Centro; la Cafetería (de 205 metros cuadrados), situada en la planta baja de las viviendas orientadas a la plaza Mariano de Cavia para usos gastronómicos/hosteleros; las Salas de Auto grabación (682 m2), situadas en la planta sótano el Centro Musical; la mediateca/biblioteca de 314 m², que será opcional para el adjudicatario; la atención al público; la programación de actividades; la impartición de cursos y talleres en dichas instalaciones; el mantenimiento y conservación de las instalaciones; la limpieza; la vigilancia y control; y la recaudación de cobros por servicios.

Vinadé ante el gran escenario del C. M. Las Armas. Francisco Jiménez.

La superficie máxima de veladores será de 70 m2 en la plaza Mariano de Cavia y de 30 m2 en el interior de la manzana. Asimismo, las actividades no podrán sobrepasar la 01:30 horas de la madrugada y con posibilidad de ampliar hasta una hora más los viernes, sábados y víspera de festivos, siempre y en todo caso con las limitaciones oportunas de emisión de decibelios. No obstante, podrá haber autorización expresa del Ayuntamiento para alguna actividad puntual y extraordinaria.

Sergio Vinadé, responsable de El Fantasma Producciones SL, empresa que gestiona el espacio desde 2014, recibía de HERALDO el nuevo pliego para su valoración. "No lo habíamos recibido todavía. Estamos muy felices. Tenemos una alegría inmensa porque, aunque habrá que estudiarlo todo punto por punto, paso a paso, con calma, se ha dado un paso adelante con la licitación y es realmente fantástico que se haya hecho", dice Vinadé. "Me habían dicho que era posible que fuese al pleno, pero aún no había recibido el comunicado. Comienza una nueva etapa y estamos ilusionados porque es el momento de empezar de nuevo", insistía.

El pasado 11 de marzo HERALDO hacía una información sobre la complicada situación. Y ahí David Lozano avanzaba que pronto habría pliegos, y decía: "Tenemos mucho interés en recuperar este equipamiento para la ciudad y su papel revitalizador para la zona. La elaboración de los pliegos requiere una lentitud porque son complejos. Cabe recordar que los anteriores se hicieron mal y se pagaron las consecuencias. Además, hemos tratado de realizar consultas participativas, hemos hablado con diversos colectivos, desde los vecinos hasta asociaciones, pasando por los grupos municipales, que han hecho propuestas que hemos incorporado". Y ahí adelantaba algunos de los términos que se han tenido en cuenta en la propuesta: "Tenemos ganas de que esto salga adelante, pero no queremos asumir riesgos. El objetivo es que se ofrezca exactamente lo que permita la propuesta y respetando otros factores, como el descanso vecinal o el apoyo a instituciones como la Escuela Municipal de Música. Por todo ello, es un proceso laborioso, de una gran complejidad técnica y jurídica. Hay que conciliar los intereses de todos los implicados. Los pliegos están muy avanzados y enseguida se publicarán. Si todo va bien, estarán en unas semanas. No vamos a correr".

Decía que no iban a correr, pero parece ser que sí se ha trabajado duro. Había problema que afectaba a la gestión, a los vecinos y, sin duda, al futuro de un espacio cultural fundamental del Casco Histórico.