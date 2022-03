Las Armas: dos años sin actividad y casi cuatro esperando un nuevo concurso para su gestión

Regresar al Centro Musical Las Armas de Zaragoza produce tristeza y nostalgia. El espacio de titularidad municipal y gestión privada, que se había convertido en el escenario habitual de bandas internacionales, nacionales y aragonesas, lleva dos años con las puertas cerradas. La irrupción de la pandemia, junto a una prolongada demora en la convocatoria de un nuevo concurso para su licitación, han incrustado el silencio y el vacío en unas instalaciones que antaño eran un bullicioso polo de atracción cultural.

En concreto, en 2019 –el último año de funcionamiento ‘normal’– pasaron por allí unas 172.000 personas para disfrutar de las 650 actividades organizadas, entre las que se hallaban 232 conciertos, 12 festivales, 12 proyecciones de cine y 34 cursos de formación. Una labor que involucraba a 12 trabajadores con contrato fijo y entre 8 y 10 por obra (seguridad, control de accesos o camareros). Los primeros se hallan en ERTE –hasta ahora por causa mayor y, a partir de abril, en caso de que sea aprobada la solicitud, por causas económicas– y los segundos han tenido que buscar otras ocupaciones.

"Inviable"

"Es una situación a la que no me hubiera gustado llegar, pero no queda otro remedio. En las circunstancias actuales, la gestión de Las Armas es inviable. Salimos de aquí hace dos años por el confinamiento, con la circunstancia de que ya entonces estábamos a la espera de que se ejecutara el acuerdo al que habíamos llegado con el Ayuntamiento para que saliera el concurso. A este hecho crítico, se sumó el coronavirus. Estos dos elementos han provocado una situación que no me hubiera imaginado jamás", sintetiza Sergio Vinadé, responsable de El Fantasma Producciones SL, empresa que gestiona el espacio desde 2014.

La concesión firmada con el Consistorio tenía una duración de 20 años. Sin embargo, muchos de los pliegos de la misma incluían unos usos y condiciones que no podían cumplirse y que convertían el proyecto en insostenible. "Nos dimos cuenta de que el contrato era muy complicado de mantener económicamente y lo comunicamos al Ayuntamiento en 2018. Este encargó sus informes internos, que nos dieron la razón y fijaron una indemnización anual de unos 32.000 euros. Había un desequilibrio entre lo que figuraba en el contrato y lo que teníamos y podíamos hacer. Fuimos nosotros mismos los que propusimos rehacer el contrato, a pesar de que nos quedaban 16 años de concesión", relata Vinadé. Y prosigue: "Renunciamos de mutuo acuerdo para que volviera a salir el concurso con nuevos pliegos, más ajustados a la realidad, aún a riesgo de que pudiera presentarse otra empresa con una propuesta mejor. Firmamos la rescisión de contrato el 5 de noviembre de 2018. Se nos encargó que siguiéramos ocupándonos del centro hasta que salieran los nuevos pliegos, parecía cuestión de unos pocos meses, pero seguimos esperando", lamenta.

Lo que se antojaba un asunto de rápida resolución se ha atrancado sumiendo el presente y el futuro en la incertidumbre. "No hay claridad ni planificación. No pedimos dinero, sino que se clarifique la situación", solicita.

Vinadé reivindica las conquistas alcanzadas y la contribución del centro como motor cultural y social. "La programación cultural funcionó muy bien, creo que es un hecho indiscutible. En los observatorios de la cultura a nivel estatal aparecíamos todos los años en cabeza de Aragón. Hemos intentado hacer unas propuestas culturales acordes a lo que se espera de un centro como este. No habrá ningún grupo de Zaragoza y Aragón que no haya pasado por aquí, del más grande al más pequeño. También hemos desarrollado un papel de dinamización social para el barrio. Muchas personas vinieron a vivir aquí o montaron sus negocios, un hecho que no se había conseguido nunca y que ha vuelto a desaparecer", detalla.

Pasada la parte más dura y restrictiva de la pandemia, la reapertura de LasArmas no es una opción si no se dictamina un marco de explotación estable y fiable. "Hasta ahora, no podíamos permitirnos abrir con reducciones de aforo porque el personal es el mismo y, sobre todo, los gastos por suministros son los mismos. Por ejemplo, solo abrir la luz suponía unos 6.000 euros mensuales (ahora no lo quiero ni imaginar). Es un círculo vicioso. Para poder pagar todos los gastos, tenemos que programar mucho porque la gente no viene de visita si no hay un concierto o algo que les atraiga. Necesitamos un marco de estabilidad a esta concesión. Si creemos que es un equipamiento referencial de la música en la ciudad, hay que hacer algo", aduce.

La versión municipal

David Lozano, gerente de Zaragoza Cultural, asevera que la publicación de los pliegos está "muy avanzada" y que se producirá "enseguida". "Tenemos mucho interés en recuperar este equipamiento para la ciudad y su papel revitalizador para la zona. La elaboración de los pliegos requiere una lentitud porque son complejos. Cabe recordar que los anteriores se hicieron mal y se pagaron las consecuencias. Además, hemos tratado de realizar consultas participativas, hemos hablado con diversos colectivos, desde los vecinos hasta asociaciones, pasando por los grupos municipales, que han hecho propuestas que hemos incorporado", asevera.

El responsable municipal concluye: "Tenemos ganas de que esto salga adelante, pero no queremos asumir riesgos. El objetivo es que se ofrezca exactamente lo que permita la propuesta y respetando otros factores, como el descanso vecinal o el apoyo a instituciones como la Escuela Municipal de Música. Por todo ello, es un proceso laborioso, de una gran complejidad técnica y jurídica. Hay que conciliar los intereses de todos los implicados. Los pliegos están muy avanzados y enseguida se publicarán. Si todo va bien, estarán en unas semanas. No vamos a correr".