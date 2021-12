Nuevo intento de robo de madrugada en Las Armas: "Más allá del hecho, es la inseguridad que genera"

El Centro Musical Las Armas ha sufrido, por segunda vez en lo que va de año, un nuevo intento de robo en las instalaciones ubicadas en la plaza de Mariano de Cavia, según denunció este martes a la Policía el gerente de este establecimiento, que permanece cerrado a la espera de otra convocatoria de pliegos para un nuevo concurso.

Según consta en la denuncia presentada el pasado martes en las dependencias policiales de Zaragoza-Centro, los hechos se produjeron en torno a la 1.15 de la madrugada del lunes al martes, apenas un día después de los intentos de robo perpetrados en otros tres locales de la zona ('Viaje a la Sostenibilidad', Estudio Mique y el taller del pintor Paco Simón). Según relata el gerente del Centro Musical Las Armas, Sergio Vinadé, se trata del segundo intento de robo que sufren en menos de un año. El anterior fue el pasado 28 de junio y ocurrió a las 2.00 de la madrugada. Esta vez la alarma les dio el aviso pasada la 1.00 de este martes, 14 de diciembre.

"Los ladrones reventaron la cerradura de la puerta del servicio que da a la calle de Las Armas y entraron por ahí a pesar de tener alarma y todo. La primera vez que entraron no teníamos las cámaras activadas, pero esta vez sí. La alarma la teníamos las dos veces, pero les da igual, actúan mientras llega la policía y se da aviso", lamenta el propietario, al explicar que más allá del hecho, que afortunadamente no causó graves destrozos -simplemente la cerradura-, el problema es "la inseguridad que genera", y que les lleva a exigir medidas.

Tres negocios de Las Armas sufren intentos de robo

"La primera vez estábamos cerrados, pero aun así robaron materiales por valor de unos 2.000 euros. En la de ayer no, porque ya lo habíamos vaciado todo y no tenían nada que llevarse. Pero aun así es una inseguridad muy grande que no puedas tener nada ahí dentro. Nosotros ahora porque estamos cerrados, pero si estuviéramos abiertos… siempre te da cosa por los empleados", recalca Vinadé.

Al igual que el resto de empresarios de la zona, reconoce que tanto el Centro Musical Las Armas, que permanece cerrado a la espera de que se convoquen nuevos pliegos, como el popular mercadillo que se celebraba en la zona el segundo domingo de cada mes contribuían a dinamizar el barrio. Pero hoy -lamenta- la imagen que ofrece esta plaza es muy distinta a la de aquellos fines de semana de compras, gastronomía y conciertos.

"La situación ha empeorado bastante. Está todo bastante dejado. Yo soy el gerente del espacio, y ayer mismo cuando estaban arreglando la cerradura pasaban los vecinos preguntando a ver cuándo abrimos, porque desde que no estamos es una vergüenza esto. Se nota por los comentarios de la gente que está todo bastante dejado, y hay muchas ganas de que se haga algo a nivel cultural aquí. Hay que poner soluciones a esta situación para que se pueda volver a abrir el centro y recuperar la actividad que había. Es lo que necesita el barrio", concluye Vinadé.