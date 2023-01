El TSJA apuntala la condena para la pareja que secuestraba a hombres que citaban por Badoo

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de confirmar íntegramente la condena que la Audiencia Provincial de Zaragoza impuso a Hedangeline Candy Arrieta Landazabal a y Mohamed Achraf Darai de 12 años y 9 meses de prisión a cada uno por secuestrar, lesionar y extorsionar en Pedrola a un vecino de Tudela (Navarra)el 4 de septiembre de 2019.

De esta forma, la pareja criminal que citaba a hombres a través de Badoo para robarles con extrema violencia acumula tres sentencias condenatorias, todas ellas ratificadas por el TSJA, la más grave por el asesinato de José Antonio Delgado, de 54 años, cometido solo dos días después del secuestro del tudelano. La tercera condena fue por agredir y retener ilegalmente a un vecino de La Almunia el 26 de julio de ese mismo año. A los acusados les queda solo el resquicio del Tribunal Supremo, al que han recurrido.

Los magistrados del TSJA han desestimado ahora los argumentos de Mohamed Achraf, que aspiraba a que le rebajasen la condena por haber confesado los hechos durante el juicio, cuando también aseguró sentir"arrepentimiento" por los delitos cometidos en el caso del vecino de Tudela, defendido por los abogados José Cabrejas y Cristina Gracia. Igualmente, rechazan su alegación de que las penas no están ajustadas a derecho o que no existiera el delito de extorsión.

El navarro, como hicieron las otras dos víctimas, respondió a las proposiciones de una mujer que se hacía llamar ‘Bella’ en Badoo y se citó con ella a las 22.00 en la estación de Luceni. Al poco de llegar y dirigirse al vehículo donde lo estaba esperando, en la parte trasera del edificio, fue golpeado con una llave inglesa en la cabeza por el acusado. Trató de escapar, pero se rompió el peroné al caer por un terraplén y, ya en el suelo, Candy Arrieta le apuntó a la cabeza con una pistola y le ordenó que se quedase quieto o lo mataba allí mismo.

Después, le sujetaron las manos y los pies con bridas, le taparon la boca con un trapo y cinta americana, le pusieron una capucha en la cabeza, lo inmovilizaron uniéndole las extremidades con su propio cinturón y lo metieron en el maletero del Mercedes del acusado. Los delincuentes lo llevaron primero a una nave-taller que tenían en Pedrola, le quitaron el dinero, el reloj y efectos personales y le sacaron bajo amenazas y golpes el número clave de la tarjeta.

Cuando comprobaron que no tenía dinero, volvieron a golpearlo para que llamara a familiares y pedir un rescate por él. El hombre no accedió a sus peticiones y, al final, acabaron abandonándolo en un campo de frutales alejado de la carretera. El tudelano se puso a caminar hasta que se encontró con un agricultor que pasó con un tractor.

La abogada de Mohamed Achraf, Carmen Sánchez, apeló alegando que el tribunal no había tomado en consideración la confesión de los hechos y el arrepentimiento mostrados por el acusado en el acto del juicio. La Sala de lo Civil y Penal del TSJA lo rechaza argumentando que el requisito esencial para apreciar esta atenuante es que la confesión se produzca antes del inicio del procedimiento judicial (incluidas las investigaciones de la Policía) algo que de ninguna manera ocurrió en este caso.

En cuanto a las penas, consideran que están perfectamente ajustadas a derecho, sobre todo teniendo en cuenta el "exceso de violencia e intimidación desplegado por los acusados". Descarta igualmente que no existió el delito de extorsión, puesto que no se explica que amordazado, maniatado y golpeado no facilitara a sus captores los números de teléfono de sus familiares para pedir un rescate por él. "La declaración de la víctima constituye una prueba esencial para el tribunal sentenciador, que la estima plenamente creíble (...)", recoge la sentencia.

El acusado trató de renunciar a su defensa el primer día del juicio, algo que la Sección Primera de la Audiencia rechazó puesto que lo consideró una estrategia sin justificación alguna y, además, constató que seguía siendo su letrada en las otras causas.