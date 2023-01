Crimen en Calatayud: la viuda del Quinqui se declara inocente y habla de un asesino 'fantasma'

Un jurado popular juzga desde este lunes y durante toda la semana en Zaragoza a Carmen Villa Fernández, de 62 años, viuda y presunta asesina de su marido, Raimundo Medrano, uno de los criminales más buscados durante el franquismo. La mujer denunció la desaparición de su marido el 6 de enero de 2015 en Calatayud, donde ambos vivían en una casa cueva del barrio de San Roque. Acorralada por las pruebas, ella terminó confesando el crimen lo justificó diciendo que llevaba “toda la vida” soportando malos tratos. Más tarde se desdijo y volvió a negar la autoría. Y hoy ha vuelto a asegurar que ella no mató al Quinqui, como también se conocía a la víctima. Pero ahora habla de un asesino 'fantasma'.

La acusada ha empezado su declaración anunciando que iba a contestar a todas las preguntas, algo que finalmente no ha hecho. Porque la mujer ha seleccionado con precisión quirúrgica aquellas cuestiones a las que quería responder, evitando aclarar o resolver muchos de los interrogantes planteados por la Fiscalía. "Usted ha dado ya muchas versiones de lo ocurrido, ¿sabe que esta es la quinta?", ha llegado a recordarle la acusación pública. A lo que la presunta asesina ha contestado categórica: "Esta es la verdadera".

"Yo no maté a mi marido. Cuando llegué a casa estaba despierto en la cama. La noche anterior estuvo con dos rumanas en casa. A mí me pegó una paliza y me echó. A la mañana siguiente me pidió que fuera a por unas recetas. Cuando regresé estaba enfadado porque me había llamado al móvil y no le había cogido. Yo no me había enterado, pero él se pensó que había estado hablando con mi hijo y me pegó un jetazo. Después, volvió a decirme que cualquier día me pegaba un tiro", ha declarado la encausada.

Según Carmen Villa, cuando Raimundo le pegó la paliza la noche anterior al crimen, ella le amenazó con contarle todo a su hijo Emilio. "A las putas de tus hijas me da igual, pero a tu hijo no se te ocurra contarle nada", asegura que le gritó su esposo. La mujer mantiene que el ahora fallecido la maltrató durante los 40 años que estuvieron casados, pero nunca lo denunció. "Me intenté suicidar tres veces. Y en una ocasión llegué a ponerme de rodillas pidiéndole que me pegara un tiro", ha manifestado la acusada recordando un calvario del que supuestamente estarían al corriente sus dos hijas y su hijo. Con este último, y a cuenta de ese supuesto maltrato, parece que Raimundo Medrano tuvo una acalorada discusión los días previos al asesinato, que los forenses concluyeron que se produjo el 5 de enero.

El abogado José María Pedregal, que defiende a Carmen Villa, ha llegado a asegurar ante el jurado que resulta "metafísicamente" imposible que esta mujer matara a su marido. "Ni yo he sido capaz de sacarle la verdad sobre lo ocurrido, pero estoy convencido de que las cosas no sucedieron como mantiene la Fiscalía", ha dicho, calificando la versión de esta última de "inverosímil". El letrado, que ha reconocido que no va a cobrar "ni un solo euro" por este caso y que lo asume por su "amor a la Justicia", habla de una investigación policial "muy deficiente". "Cuando esta mujer confesó el crimen no se investigó a nadie más. Pero después de dar tantas versiones distintas sobre lo ocurrido, ¿de verdad nadie ha pensando que Carmen podía tener una razón muy poderosa para hacerlo y encubrir así a una tercera persona?", se ha preguntado la defensa dirigiéndose a los miembros del tribunal popular.

La hermana: cómplice o encubridora

Pero no fue Carmen Villa la única detenida e investigada por el crimen de quien fuera declarado en los años sesenta y setenta enemigo público número 2, solo por detrás de su ‘jefe’, el histórico Eleuterio Sánchez, más conocido como el Lute. En el banquillo de los acusados se sienta también María Isabel Villa, de 52 años y hermana de la viuda de Raimundo Medrano. La Policía descubrió que en la víspera del asesinato estuvo en contacto con Carmen, y que el día de autos se desplazó desde Guadalajara a la capital bilbilitana. La Fiscalía la acusa de dar cobertura a su hermana y ayudarla a ocultar el cadáver. Pero ella, que pese a enfrentarse a una condena de 10 años de prisión sigue en la calle, asegura que no tuvo nada que ver con lo ocurrido.

El Ministerio Público mantiene que María Isabel sabía del plan preconcebido de su hermana para asesinar a su cuñado e incluso la ayudó a ocultar las pruebas incriminatorias. Sin embargo, su defensa, que corre a cargo de Javier Reguera, intenta acreditar ante el jurado que su clienta nunca supo de las intenciones de Carmen Villa. Y solo admite que trató de ayudarla a posteriori, cuando se trasladó a Calatayud y se enteró de la muerte de Raimundo. Considera que por lo tanto esta acusada no sería cómplice, sino meramente encubridora. Y por ser ambas hermanas, el Código Penal la eximiría de cualquier responsabilidad.

El matrimonio vivía en una casa nueva del barrio de San Roque de Calatayud. Macipe

María Isabel Villa ha declarado solo a las preguntas de su abogado, a quien ha reconocido que fue en taxi a Calatayud porque Carmen le llamó para contarle que había desaparecido su marido. "La noté muy nerviosa. Y por eso fui. Pero nunca imaginé que ella hubiera matado a Raimundo, ni tampoco ella me lo confesó", ha señalado la presunta cómplice, quien mantiene que ese día ni siquiera pisó la casa de su hermana.

Además de las dos hermanas acusadas, durante la primera sesión del juicio están citados a declarar el exmarido de María Isabel, los empleados de la ferretería de Calatayud donde la presunta homicida compró plástico de invernadero para esconder el cuerpo, el empleado de la estación de servicio donde adquirió gasolina para quemar el cadáver, varios vecinos del barrio de San Roque y los dos taxistas que llevaron a la supuesta cómplice.