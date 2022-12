PP, Cs y Vox imponen su mayoría para rechazar el "cese inmediato" de Azcón por su salto como candidato a la DGA

PP, Cs y Vox han impuesto este jueves su mayoría para rechazar el "cese inmediato" del alcalde, Jorge Azcón, como exigía el PSOE. El salto del también presidente del PP-Aragón a las listas autonómicas ha calentado el último pleno del año, en el que la izquierda al completo ha acusado al regidor de "abandonar a los zaragozanos" y "utilizar el Ayuntamiento como trampolín político". En respuesta, Azcón ha pedido "coherencia" a la bancada socialista, ya que la actual ministra de Industria, Reyes Maroto, será candidata por Madrid y la de Sanidad, Carolina Darias, se presentará en Las Palmas de Gran Canaria.

Para la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, la "ambición" del alcalde de Zaragoza ha hecho que se haya pasado los últimos tres años "mirando de reojo a las Cortes de Aragón". "En el momento en que se convirtió en presidente del PP-Aragón dejamos de tener alcalde y buenas relaciones con la DGA", ha dicho. No obstante, para la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha sido el líder regional, Javier Lambán, quien ha cambiado el tono. "Al señor Lambán le tiemblan las canillas desde que Azcón es presidente del PP-Aragón. Traigan su plan de ciudad y dejen de acusar al de enfrente. Creo que cometen un grave error poniendo siempre el foco en el señor Azcón. Solo consiguen que él brille más y que a ustedes se le vean más las vergüenzas", ha aseverado.

La izquierda -incluida CHA, que ha intervenido antes del debate- ha coincidido al señalar al líder popular como "un alcalde a tiempo parcial o fijo discontinuo". "Ha puesto la Alcaldía al servicio de su partido, utilizándola para confrontar con Lambán. Ha protagonizado la huelga más larga de la historia de la ciudad y no ha conseguido aprobar ni un presupuesto en tiempo y forma. Zaragoza necesita un alcalde, no un alcalde ausente", ha espetado Ranera.

En esta línea, Fernando Rivarés, portavoz de Podemos, ha criticado que Azcón lleve "dos años y medio sin ejercer de alcalde las 24 horas". "Zaragoza nunca ha sido una prioridad para los alcaldes del PP. Ya pasó con Rudi", ha expuesto. Mientras, Pedro Santisteve, de ZEC, ha asegurado que Azcón "no puede dar ejemplo alguno", ya que ha utilizado la institución "en favor de quienes le auparon a la Alcaldía", y ha criticado la "designación a dedo" de los candidatos populares.

El bloque de derechas, no obstante, se ha mostrado inalterable. Para el portavoz de Vox, Julio Calvo, los ataques a Lambán "han sido merecidos". "Muchas de las cosas que ha dicho las suscribo e incluso a veces las he dicho antes", ha comentado. También Sara Fernández, de Ciudadanos, ha recordado que Pilar la actual ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, fue candidata al Ayuntamiento y "no dejó de ser consejera del Gobierno de Aragón". "Lo que hizo fue irse de aquí en cuanto supo que había perdido, igual que hizo Violeta Barba en Podemos", ha resaltado.

María Navarro, uno de los nombres que suenan para suceder a Azcón como candidata al Consistorio, ha remarcado que el regidor se va a quedar "hasta el último día del mandato", y que ha sido "el mejor alcalde" que ha tenido la ciudad". "Con esta moción buscan tapar lo que está haciendo el PSOE en este país, que es absolutamente decepcionante. En este Ayuntamiento son incapaces de presentar una alternativa. De momento, a día de hoy no la conocemos, más allá de embarrar el debate político", ha manifestado.

El propio Azcón ha tomado la palabra para recordar que ayer fue Lambán quien "fue a Teruel como presidente del Gobierno de Aragón" para "atacar a la alcaldesa de Teruel por los accesos al hospital cuando la culpa es de Fomento". "Señora Ranera, tiene un problema para explicar por qué permite a los candidatos socialistas hacer lo que me exige a mi. No le pide a Maroto que se vaya. Usted, de hecho, se hizo una foto con ella. Y tiene el cuajo de decirme que me vaya. Yo le recomendaría un poco de coherencia. En política se puede hacer de todo, menos el ridículo", ha afirmado.