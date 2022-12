Lambán insta a Sánchez a reconstruir la unidad constitucional y culpa de la crisis al PP

El presidente aragonés, Javier Lambán, responsabilizó al PP de la crisis constitucional de la "máxima gravedad" que sufre el país y apeló a Pedro Sánchez a reconstruir el consenso en torno al espíritu y la letra de la Carta Magna. Lambán indicó que esta situación solo beneficia "a los enemigos de España y de la Constitución" y apostilló que los independentistas tienen motivos "para estar tocando castañuelas".

El líder socialista valoró este lunes de esta forma la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la reforma judicial del Gobierno y suspender, por primera vez en la democracia, una tramitación parlamentaria en curso al admitir el recurso presentado por los conservadores.

"La celebración del PP es obscena porque solo beneficia a los enemigos de España y de la Constitución y los independentistas tienen motivos para estar tocando castañuelas"

En declaraciones a este diario, Lambán sostuvo que nunca se había vivido una crisis semejante desde la aprobación de la Carta Magna hace 45 años, hasta el punto de poner en juego su "quintaesencia", la separación de poderes y la independencia, además de su prestigio y reputación ante los ciudadanos. "Y esto es clave para la salud de la democracia", añadió.

Para el líder socialista, el primer responsable de la situación es el PP por el bloqueo que mantiene desde años de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para no perder "dominio" sobre el Tribunal Constitucional. Y valoró que ese control es "a todas luces legal y políticamente espúreo y tramposo". "En definitiva, han tratado de sacar ventaja de lo que las urnas no le han dado", aseveró.

"Animo a Pedro Sánchez a reconstruir un consenso básico y fundamental en torno a la letra y el espíritu de la Constitución"

No obstante, Lambán apostilló que se han producido una concatenación de decisiones "desafortunadas" de todos los actores implicados, citando al Gobierno, al propio Constitucional y al Parlamento. "Los deja malparados", manifestó, sin dejar de subrayar que la satisfacción del PP por el pronunciamiento judicial le parecía "obscena" porque, remató, "solo beneficia a los enemigos de España y de la Constitución".

Eso sí, celebró la decisión de presidente, Pedro Sánchez, y de su Gobierno de coalición de acatar el fallo y apeló a la responsabilidad de todos en este momento "gravísimo", con especial énfasis a la del líder de su partido. "Animo a Sánchez a reconstruir un consenso básico y fundamental en torno a la letra y el espíritu de la Constitución", indicó.

"Si los populares siguen bloqueando la renovación del poder judicial, el Gobierno tendrá toda la legitimidad para buscar otras fórmulas"

Para ello, opinó que debería convencer al PP de asumir su responsabilidad para sacar adelante la renovación del CGPJ. En este sentido, valoró que si los populares siguen bloqueándolo, el Gobierno de España tendrá "toda la legitimidad moral, política y judicial" para buscar otras fórmulas para sacar adelante la renovación del Constitucional, pero ateniéndose a las vías que se le han marcado para cambiar las normas de elección: a través de una proposición de ley o de un proyecto de ley.

Aunque este jueves ya no se podrá votar el plan judicial de Sánchez para desbloquear la renovación de la corte de garantías, el pleno del Senado sí votará la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Y en ambos casos, el presidente autonómico y secretario del PSOE-Aragón mantiene su rechazo frontal y subrayó que el desafío independentista vivido en Cataluña en el otoño de 2017 fue "gravísimo". "Sigo absolutamente en contra porque van en la dirección contraria de lo que requiere en esto momento el problema de Cataluña", agregó.

"Sigo absolutamente en contra de derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación. Va en la dirección contraria de lo que requiere el problema de Cataluña"

En esta línea, Javier Lambán opinó que no solo no habría motivos para rebajar penas a los condenados, sino para agravarlas. "Da la impresión de que los independentistas están avanzando en la consecución de sus objetivos", manifestó, sin dejar de subrayar que a la tramitación de estas modificaciones legales no ha puesto reparos el Tribunal Constitucional.

Sin dejar de reconocer la voluntad del Gobierno de Sánchez de rebajar el conflicto, el presidente autonómico aseguró que con sus decisiones están permitiendo al independentismo "dar pasos hacia la desconexión de Cataluña respecto a España". "Pero, insisto, son dos cosas distintas", concluyó.