Javier Lambán emplaza a Cs a negociar con Ranera sobre La Romareda

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este jueves que "ha sido imposible llegar a un acuerdo" con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sobre el proyecto del nuevo campo de fútbol de La Romareda y ha pedido al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, que "ponga la fecha" para negociar con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera.

Lambán ha comparecido a petición de Cs, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, para dialogar sobre la situación en que se encuentran las relaciones institucionales entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento y sus asuntos pendientes. Ha aseverado que "las cosas se acaban resolviendo, pero tarde y mal".

Ha dicho que Serrano tiene la ocasión de "demostrar que ha trabajado para la ciudad y que no es un puro adminículo de Azcón", exigiendo al consejero de Urbanismo "propuestas concretas, respuestas debidamente elaboradas", dando por seguro que a Serrano y Ranera les costará "media hora" llegar a un acuerdo, lo que sería "muy pedagógico para la ciudadanía".

"Hay quien ha aceptado las cuentecillas de colores, nosotros no; queremos un proyecto de campo de fútbol, es importante tenerlo a tiempo para ser subsede del Mundial 2030, pero no a cualquier precio", de forma que "los socialistas quieren hablar de un proyecto, no de un trágala sin saber qué hay detrás y a expensas de que cada 15 o 30 días se planteen otras cuestiones", ha advertido Lambán.

Ha preguntado cuál es el valor de los suelos de usos terciarios y cómo se explotará el estadio, criticando que esta iniciativa tiene "opacidades difícilmente explicables en este momento", tildando de "irresponsabilidad" sentarse a hablar de un proyecto "cuando faltan elementos fundamentales".

"Nos han tenido a disposición para trabajar en pos de esa candidatura", la del Mundial de 2030, ha señalado Lambán, lamentando que la propuesta inicial de que alguien con un perfil "puramente técnico" dirigiera la comisión de negociación "cayó en saco roto".

El presidente aragonés ha reiterado que Azcón cuenta con 16 votos en el Pleno municipal para "hacer en La Romareda un campo de fútbol, un futbolín o un canódromo" y que el Gobierno de Aragón está "por negociar" para que haya un campo de fútbol y alcanzar un acuerdo con un proyecto para La Romareda, "pero hace falta que exista un proyecto y, si existe, los socialistas no tenemos idea del mismo porque se nos dice que no existe ese proyecto".

Ha enfatizado que "ni el grupo socialista del Ayuntamiento ni el PSOE como tal están boicoteando ningún proyecto" porque "en lo que a nosotros se refiere no hay proyecto y mientras no lo haya es difícil que nos pongamos de acuerdo porque sobre la nada los acuerdo son eso, nada", tras lo que ha recordado que, en el reciente debate sobre el estado de la Ciudad, Ranera se comprometió a negociar.

Bilateral

Lambán ha urgido al alcalde a convocar la reunión del Consejo Bilateral, el foro de negociación de ambas instituciones, y se ha quejado de que los acuerdos alcanzados el pasado mes de noviembre "han sido manifiestamente incumplidos" por Azcón, mencionando asuntos como los 'cacahuetes' de la Expo o Torre Ramona.

Lambán ha dejado claro que el Gobierno de Aragón pagará antes de que termine el año la deuda del tranvía y ha resaltado que el suyo es el Ejecutivo autonómico que más ha invertido en la ciudad.

En su intervención, el presidente ha reconocido que las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza "han sido siempre complicadas y han tenido altibajos", lo que deriva del hecho de que el Consistorio "es potentísimo" porque Zaragoza tiene 700.000 habitantes y "eso a veces permite interpretaciones" y se originan "conflictos de difícil solución".

Se ha mostrado "muy orgulloso" de la aprobación -en la legislatura pasada- de la Ley de Capitalidad, en desarrollo de un precepto estatutario que "dormía el sueño de los justos" hasta que su Gobierno alcanzó un acuerdo con el anterior alcalde, Pedro Santisteve, "un hito".

Javier Lambán ha dicho que "sería frívolo e irresponsable" que el Gobierno regional se desentendiera de la capital aragonesa porque "es, ni más ni menos, que el motor económico de la Comunidad y debe aspirar a mucho más: Se debe proponer ser uno de los motores económicos y culturales de España en un siglo en el que las ciudades van a tener, todavía más, un protagonismo fundamental".

Altura de miras

Pérez Calvo ha recomendado "bajar la intensidad y apostar por una comunicación fluida, permanente y sincera basada en la altura de miras" porque "los aragoneses no merecen menos en ningún caso".

El líder de Cs Aragón ha asegurado a Lambán que "el grupo socialista del Ayuntamiento no va a encontrar por parte de Cs una actitud distinta a la que su partido y su Gobierno han encontrado en las Cortes esta legislatura", emplazando a "anteponer el interés general a todo lo demás", de forma que "si con el PP le resulta complicado, inténtenlo con nosotros" ya que "la predisposición de Cs es absoluta para desbloquear asuntos enquistados".

"Proponga a sus compañeros día y hora y le aseguro que Víctor Serrano, como responsable de Urbanismo, va a estar allí para proceder al desnudo integral de ese proyecto en su actual minuto y resultado", ha prometido Pérez Calvo, quien ha emplazado a dialogar "con luz y taquígrafos para poner sobre la mesa todo lo que haya que aclarar" y ha garantizado: "Nuestra predisposición es absoluta", sugiriendo a Lambán que impulse estas conversaciones no solo por Aragón y Zaragoza, sino también por su partido porque "no es conveniente que, en estos asuntos de hondo calado para Zaragoza, un partido fundamental como el PSOE se quede fuera de juego".

"No somos lacayos ni mamporreros de nadie", ha manifestado Pérez Calvo, añadiendo que Cs tiene vocación de ser "fuerza principal, aunque alguno no ha sabido entenderlo".

Oposición desleal

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha opinado que el alcalde hace una "oposición desleal" al Gobierno de Aragón y los concejales de Cs hacen "gratis et amore" el trabajo al alcalde el resto de la jornada, y que "el problema son las urgencias electorales de Azcón".

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha expresado que Víctor Serrano "ha sabido entender la importancia de desarrollar su trabajo, queriendo potenciar ese papel del Ayuntamiento que no ha sabido ver el Gobierno de Aragón". Ha considerado que la Ley de Capitalidad fue "un cambio de cromos con el Gobierno de ZEC" y que a Lambán "le dio exactamente igual".

La portavoz de Podemos, Marta de Santos, ha urgido a convocar "ya" la reunión de la Bilateral, ha exigido a PP y Cs que se pongan las pilas, señalando que "para la derecha, siempre, a río revuelto ganancia de sus colegas", mientras Podemos trabaja para que "la gente llegue a la orilla con dignidad".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha indicado que "ni el Ayuntamiento es el bueno ni el Gobierno de Aragón el malvado villano", rechazando el "reduccionismo inadecuado", tras lo que ha hecho notar que la relación entre ambas instituciones es "difícil" y requiere "acompasar tiempos", puntualizando que "se está avanzando en proyectos" a través del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana.

El diputado de Vox Santiago Morón ha lamentado que la relación entre ambos Gobiernos "no es la deseable, no es buena ni para la ciudad ni tampoco para Aragón porque falta entendimiento, lo que lleva a que se estanquen los problemas, que al final acaban judicializados".

Desde el PAR, Jesús Guerrero ha estimado que las relaciones "deben ser todo lo normal posible" y que "el problema es cuando se prioriza la ideología" frente al bien de los zaragozanos.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha pedido a PSOE y Cs que "hagan en privado" el "desnudo integral". También ha dicho que "sobre la mesa está la necesidad de que estas dos instituciones se entiendan".