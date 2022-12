Jorge Azcón: "Me veo gobernando en solitario y lo primero que haré será bajar el IRPF"

¿Por qué le ha costado tantos meses decidirse a dar el paso?

Bueno, no me ha costado tanto.

Un año ha pasado desde que es presidente del PP-Aragón.

Lo importante en política es respetar los tiempos. Dijimos que lo anunciaríamos antes de acabar el año y eso hemos hecho.

¿Se ha sentido presionado por Feijóo para tomar la decisión?

No, no. Es una decisión exclusivamente mía que la he hablado con mucha gente y con mi equipo. Y es evidente que el presidente del partido respalda mi decisión.

¿Qué le dicen sus encuestas sobre las elecciones de mayo?

Que vamos a ganar y gobernar.

Ninguna publicada le da la opción de gobernar.

Respetando a todas las casas de encuestas, las nuestras dicen que los resultados que a día de hoy reflejan tienen que ver con el desastre de los gobiernos del PSOE. Vamos a ganar y a gobernar.

Nadie ha ganado en Aragón por mayoría absoluta. ¿Se ve gobernando en coalición con Vox?

Me veo gobernando en solitario. El proyecto del PP quiere agrupar a todo el centroderecha y el objetivo es un gobierno en solitario.

¿Con apoyo externo de Vox?

Cuando llegue el momento de decidir los apoyos parlamentarios que hipotéticamente puedan resultar, ya hablaremos. El objetivo es formar un gobierno del PP.

¿Cabe un acuerdo con Aragón Existe?¿Cree que es compatible de ser necesarios los dos?

Me identifico con Aragón Existe en su preocupación por Teruel, pero no tiene una preocupación mayor de la que tiene el PP de Aragón y de España. Es verdad que su representante en el Congreso ha prestado apoyo al Gobierno de Sánchez durante todos estos años, pero también es evidente que si de lo que se trata es de apoyar proyectos para Teruel nos podemos poner de acuerdo.

El PAR siempre ha tenido la llave de la gobernabilidad. ¿Para qué carga contra Aliaga?

El problema del PAR no es Jorge Azcón, sino una sentencia y un auto que le ha vuelto a quitar la razón. Los hechos dicen que Aliaga hizo trampas en el congreso y a mí me parece extraordinariamente grave que siga siendo vicepresidente de la DGA cuando ha hecho trampas en su partido. ¡Qué no les hará a los aragoneses!

Aliaga ha avisado a Feijóo de que si usted sigue por esta deriva será muy difícil pactar.

Lo que es muy difícil es que Arturo Aliaga siga siendo presidente del PAR con la sentencia que conocimos hace unos cuantos días y con el auto que hemos conocido hoy (por el viernes). Quien tiene un problema de verdad es él para seguir siendo presidente del PAR y Javier Lambán si lo mantiene de vicepresidente.

¿Descarta pactar con un líder que le acusa de estar incapacitado para gobernar Aragón?

Arturo Aliaga es la marca blanca de Javier Lambán, es un diputado socialista más. Y demostró que pudiendo dar un cambio político en Aragón al inicio de la legislatura, apoyó al presidente socialista. Dijo todo lo que tenía que decir.

Vamos, que ve imposible pactar.

Aliaga ha demostrado con sus hechos que es socialista y se siente cómodo en un Gobierno con Podemos y CHA. Yo nunca pactaría ni con Podemos ni con Chunta.

¿Y con Elena Allué?

Allué fue candidata del PAR en las pasadas elecciones municipales, ya expresé mi opinión y no ha cambiado. Es una persona que tiene valor político y que se merece estar en política.

En su discurso del viernes dijo que el PP está abierto al talento. ¿Lo dice por alguna persona en concreto?

Por todas las que tienen talento.

¿Hablamos de Elena Allué, Sara Fernández y Víctor Serrano?

El PP quiere ser el gran partido de centroderecha aragonesista, liberal y reformista. Para que el PP pueda gobernar debe hacer un proyecto que no solo aporte las soluciones mejores sino que incorpore a los mejores.

Si no gobierna, ¿se quedará de líder de la oposición o se irá como Pilar Alegría o Eva Almunia?

No contemplo otro escenario que no sea ganar y gobernar.

Eso es una evasiva.

No, eso es la verdad.

¿Quién le va a suceder en el Ayuntamiento de Zaragoza?

Es una noticia que daremos a conocer en los próximos días con todo el protagonismo que corresponde a quien pueda ser la próxima alcaldesa Zaragoza.

¿Natalia Chueca o María Navarro?

Cuando toque anunciar, lo haremos con todo el protagonismo que merece.

¿Natalia Chueca está preparada para dar el salto?

Están preparadas Natalia y María y mucha más gente del PP. Diría que tenemos el mejor equipo municipal de la historia.

¿Se llevará a Navarro a la lista autonómica de no ser candidata?

Cuando tengamos que hablar sobre de lo que va a pasar con los cargos del PP lo contaremos.

¿Sigue deseando como hace año y medio ir en coalición con Cs?

Tiene toda la pinta de que va camino de la desaparición. Y una cosa es lo que pasa con el partido y otra muy distinta lo que pueda pasar con distintos dirigentes. Tengo la mejor opinión de sus concejales en Zaragoza.

¿Va a integrarlos en su lista?

No quiero decir nada que vaya a perjudicarles.

¿Cabe una candidatura encabezada por Sara Fernández?

Reitero que Sara Fernández, a día de hoy, encabeza una de la sensibilidades de Cs y por lo tanto no voy a decir nada que pueda perjudicar a mi vicealcaldesa.

La oposición le acusa de ser un alcalde a la fuga con los proyectos a medio hacer.

La oposición tiene que hablar de algo porque no ha sabido hacer oposición. Y refleja mucha doble moral, porque es muy difícil decir que el alcalde está a la fuga y que las ministras del Gobierno de Sánchez que se van a a presentar a capitales tan importantes como Las Palmas o Madrid no están también a la fuga.

¿Le apena no quedarse otros cuatro años para ver, por ejemplo, la nueva Romareda?

La voy a ver como presidente del Gobierno. Siempre he dicho que ser alcalde es una de las mejores experiencias como político. Mucha gente me ha aconsejado continuar como alcalde, pero el PP tiene un reto mayor, darle la vuelta al Gobierno de Aragón. Acabé con 16 años de gobiernos de izquierdas en Zaragoza y quiero ser el presidente que cambie estos ocho años de socialistas, podemitas, chunteros y comunistas en la Comunidad.

¿Su designación tensionará más la relación DGA-Ayuntamiento?

Lo que tensiona no es que yo vaya a ser presidente, sino que Lambán siente y sabe que tiene un serio riesgo de perder las elecciones.

Pues usted les acusa de hacer trampas antidemocráticas.

El PSOE hizo una cacicada cuando eligió al alcalde de Huesca. Lo es gracias a un voto transfuga. Es un hecho. Y Lambán ha tenido serios ‘tics’ autoritarios.

¿A qué ‘tics’ se refiere?

Les ha dicho a los jueces que se dedicaran a hacer mascarillas y cuando las sentencias eran en su contra, que tenían motivos ideológicos. Su respeto por la separación de poderes ha brillado por su ausencia. ¿O no?

El PSOE dice que es un urbanita y no pisa el territorio. ¿Cómo piensa darle la vuelta?

Ese tipo de mensajes populistas y simplistas desacreditan a quien los dice. Ese mensaje de enfrentamiento nunca lo voy a utilizar y se viene abajo con una idea tan sencilla, la de que la ministra de despoblación es de Madrid. No creo que Lambán piense que eso la incapacita para ser ministra.

Critica las injerencias autonómicas en Zaragoza. De gobernar, ¿renunciará a hacerlo o cambiará de discurso?

Una de mis grandes diferencias con Lambán es que sí creo en la necesidad de cooperar. Nunca hubiera impulsado determinados proyectos sin hablar con el Ayuntamiento, sin tratar de ponerme de acuerdo. Y nos hemos enterado de proyectos que ha querido impulsar en Zaragoza por los medios de comunicación

¿Y seguirá adelante con los pisos en la Expo que ha cuestionado?

Si los cacahuetes de la Expo están contratados y tienen una constructora allí, paralizarla costaría millones y millones. Sería un doble error que no voy a cometer.

Su mantra es el infierno fiscal. ¿Va a bonificar al 99% Sucesiones y Patrimonio como otros líderes del PP?

No es un mantra, es la realidad. Aragón es la tercera peor autonomía en competitividad fiscal, la segunda que peor trata en Actos Jurídicos Documentados, la tercera en Sucesiones y la segunda que peor trata en el IRPF a los que tienen rentas medias y bajas. Somos de los que más pagamos estando a la cola en servicios públicos.

Le pregunto si bonificaría esos impuestos al 99%.

La prioridad es bonificar el IRPF. La primera medida cuando sea presidente será bajar un punto a las rentas inferiores a 34.000 euros y deflactar a los que declaren menos de 60.000. Y quiero que Aragón deje ser un infierno fiscal en todo lo que podamos.

¿Tiene una fórmula mágica para acabar con las listas de espera?

La primera, no insultar a los médicos ni enfrentarse con el sector, que es a lo que se ha dedicado este Gobierno. Ni reducir en 100 millones el presupuesto.

Este año, pero para el siguiente se bate récord.

Aragón ha bajado del sexto al undécimo puesto en gasto sanitario por habitantes. Eso son los datos y no ha habido otra Comunidad que haya reducido su presupuesto en Sanidad como lo ha hecho Aragón, ni que haya despedido a 2.600 sanitarios en lo peor de la pandemia. Por tanto, los problemas de listas de espera que tiene Aragón, los mayores de toda España, son fruto de las decisiones que se han tomado en Sanidad.

Nunca se ha destinado tanto dinero, las cifras son históricas.

No si lo comparamos con otras comunidades. Era la segunda en valoración y hoy es la quinta. Que en Aragón hay problemas en atención primaria o con el transporte sanitario no lo digo yo, lo dicen los sindicatos el Colegio de Médicos y la Sociedad Médica de Aragón.

¿Qué modelo tiene para Aragón?

Cambiar la fiscalidad para que Aragón sea líder en la creación de empleo. Yquiero que esté a la cabeza en la gestión de los servicios públicos y, por supuesto, en la gestión de las cuentas. Tenemos que hacer lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza y en otras autonomías; bajamos impuestos aumentando la inversión y reduciendo los niveles desorbitados de deuda.