Lambán: "De momento sobre Aragón Azcón no tiene nada que decir"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no ha querido entrar en el debate cuerpo a cuerpo con quien será su rival en las próximas elecciones autonómicas por parte del Partido Popular, Jorge Azcón. En sus primeras declaraciones públicas sobre el anuncio del alcalde de Zaragoza de acudir a las urnas en mayo de 2023, el presidente de la DGA ha dicho este sábado que por ahora no quiere responder a las acusaciones sobre "prácticas antidemocráticas" realizadas por su contendiente político, pero sí ha apuntado que "algún día Azcón empezará a hablar de Aragón y mientras tanto yo le sirvo para ir rellenando sus discursos, y no hay mal que por bien no venga, porque de momento sobre Aragón Azcón no tiene nada que decir ni sabe que decir".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en la clausura de la asamblea general de la organización agraria UAGA, Lambán ha destacado que Jorge Azcón está ahora "en su momento feliz, en su momento de eclosión festiva y no le voy a estropear esta ceremonia de felicidad, por tanto ya llegará el momento de hablar de Aragón". Su relación con el alcalde de Zaragoza, ha señalado a continuación, "ha sido siempre buena en lo personal, así que este fin de semana le deseo que sea feliz y que lo pase bien". En todo caso, ha asegurado que el anuncio del viernes "no fue ninguna sorpresa: Azcón se limitó a ratificar lo que ya había anunciado el señor Feijóo hace unos días". "Jorge es el candidato de Feijóo y bienvenido sea, yo lo que he hecho es felicitarle efusivamente y desearle lo mejor, aunque lo mejor para él no será necesariamente lo mejor para Aragón, pero esa es otra cuestión".

El presidente del Ejecutivo aragonés ha reconocido también la figura de Eloy Fernández Clemente, cuyo fallecimiento ha asegurado sentir mucho. Ante los medios y luego ante los afiliados de UAGA ha glosado su trayectoria y ha dicho de él que ha sido "un icono de la solidaridad en Aragón", así como "un motor de cambio para la democratización" de la Comunidad. Ha destacado también, que en la DGA llegaron "a tiempo" de haberle concedido la medalla de Aragón en vida, el 23 de abril de este año, reseñando el valor del trabajo realizado en la revista 'Andalán'.