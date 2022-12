El chófer del bus que causó la muerte de un menor en Zaragoza: "No vi el patinete, solo oí un ruido"

El pasado sábado se cumplió un mes del primero de los tres atropellos mortales consecutivos protagonizados por autobuses de Avanza en el casco urbano de Zaragoza. La víctima del trágico accidente fue un chaval de 14 años al que un vehículo de la línea 57 arrolló al hacer un giro a la derecha desde Vía Ibérica hacia la calle de Argualas. Según el atestado de la Policía Local, el menor cruzaba la calzada en patinete eléctrico por el carril bici con su semáforo en verde cuando fue embestido por el autocar. Los investigadores concluyeron que el chófer debió haber extremado la precaución al hacer la maniobra. Máxime, cuando tenía un semáforo en ámbar parpadeante que le advertía del peligro. Y como no lo hizo, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza lo citó ayer para preguntarle por qué.

"En ningún momento vi al joven ni al patinete. Simplemente oí un ruido, pero no pensaba que había sido un atropello". Eso fue lo que el conductor del autobús manifestó de forma espontánea al primer agente del 092 que se presentó en el lugar de los hechos. Y esa misma explicación fue la que A. P.G. dio ayer en sede judicial, asistido por el letrado Antonio Morán y en presencia del letrado Ignacio Giménez Videgain, en representación de los padres del fallecido.

El atestado de la Policía Local incluye esta foto del cruce donde se produjo el atropello mortal, con el semáforo del fondo en verde para el menor que iba en patinete. Policía Local de Zaragoza

Tras el atropello del pasado 10 de noviembre, al saber que se le habían abierto diligencias como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia, el empleado de Avanza se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía Local. Por eso, no fue hasta ayer cuando se conoció su versión oficial de lo ocurrido. Al conductor se le investiga por un delito de homicidio por imprudencia menos grave. Los cargos hubieran sido mayores si además de no respetar la prioridad de paso de la víctima hubiera cometido otro delito vial. Pero dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Durante el interrogatorio, A. P.G. insistió en que no frenó el vehículo porque no vio pasar a nadie.

A la hora de aclarar lo ocurrido, la Policía Local contó con dos valiosos testimonios: los de los conductores que estaban parados en el semáforo de la calle de Argualas para incorporarse a Vía Ibérica. Un vecino de Alagón iba al volante del coche situado en primera posición, justo enfrente del paso de cebra donde se produjo el fatal atropello. Su ubicación le permitió ver perfectamente cómo el autocar arrollaba al patinete y continuaba la marcha varios metros "como si el conductor no fuera consciente de lo que acababa de suceder". La misma impresión le dio a la persona que conducía el segundo turismo, quien vio cómo el lateral derecho del vehículo de Avanza golpeaba el lateral izquierdo del patinete haciendo salir despedido al chaval.