Dos atropellos mortales del bus: la Policía exculpa a un chófer e investiga al otro por homicidio imprudente

La Policía Local de Zaragoza investiga dos accidentes de tráfico registrados en apenas una semana con idéntico y trágico final: por un lado, la muerte el pasado día 10 de un chico de 14 años que circulaba en patinete eléctrico por el barrio de Casablanca; y por otro, el fallecimiento este martes de un hombre de 76 que atravesaba un paso de peatones semaforizado en Torrero. En los dos se vieron implicados autobuses urbanos de Avanza, pero mientras al conductor de la línea 57 que arrolló al adolescente se le acaba de imputar un delito de homicidio por imprudencia y todo apunta que acabará sentado en el banquillo de los acusados, al compañero de la línea 33 que embistió al jubilado este martes se le ha exonerado de toda responsabilidad y no será investigado por la vía penal.

Según fuentes próximas a la investigación, el chófer que causó la muerte del menor se negó a declarar ante los agentes del equipo de Atestados. Pese a ello, A. P. G. quedó en libertad sin pasar por el juzgado de guardia y habrá que esperar a su comparecencia ante el juez que investiga el fatal accidente para conocer su versión de los hechos. En concreto, para saber por qué al girar a la derecha desde vía Ibérica para introducirse en la calle de Argualas no respetó la prioridad de paso del patinete, que circulaba por el carril bici. Porque esa es la conclusión a la que han llegado los investigadores en su informe basándose en las declaraciones de varios testigos y en la grabación de las cámaras del tranvía.

Con los citados testimonios y del visionado de las imágenes, los agentes tienen claro que el chaval cruzaba la calzada en verde, mientras que el autobús, que tenía un semáforo en ámbar intermitente que le obligaba a extremar la precaución, continuó la marcha y acabó arrollando al patinete. Tras la última modificación del Código Penal en materia de tráfico, que entró en vigor el pasado 14 de septiembre, cuando un conductor comete una imprudencia grave con un resultado de muerte, se le debe imputar automáticamente un delito de homicidio por imprudencia menos grave. De haber concurrido algún otro delito, como circular bajo los efectos del alcohol o las drogas o con exceso de velocidad, que no es el caso, la impudencia habría sido grave, y por tanto el reproche penal mayor.

El atropello de la avenida de América de Zaragoza se produjo el pasado martes.] Oliver Duch

Se confirma que el vecino de Torrero cruzaba en rojo

Muy distintas son las conclusiones del atestado sobre el trágico atropello mortal que se produjo el pasado martes en la avenida de América y que costó la vida a A. S. C., de 76 años. Según ha podido saber HERALDO, en este caso, los investigadores determinan que el jubilado acababa de comenzar a cruzar la calzada con el semáforo en rojo. Así lo habría explicado el conductor de la línea 33, que sí que prestó declaración y relató que el viandante irrumpió en la calle de forma sorpresiva. La mala suerte quiso que la víctima fuera golpeado con el vértice derecho del frontal del vehículo, una de las piezas más duras. Los testigos habrían corroborado esta versión de lo sucedido.

Si bien es cierto que el semáforo que regía la circulación del bus urbano también se encontraba en ámbar intermitente, como sucedió en Casablanca, el atestado deja claro que este era un tramo recto y no un giro de 90 grados -donde el conductor está siempre obligado a extremar la precaución- y que el chofer no pudo prever el paso inesperado del peatón. De ahí que, en este caso, no se desprenda responsabilidad penal en la conducción del empleado de Avanza.

Con estas dos últimas muertes, son ya nueve las personas fallecidas en lo que va de año en las calles de Zaragoza, el peor registro de los últimos doce años. Ello ha llevado al equipo de Gobierno municipal a anunciar la redacción de un plan especial de seguridad vial y a solicitar una reunión con el director de la DGT.