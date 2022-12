El Ayuntamiento de Zaragoza valora pedir un arbitraje obligatorio ante el bloqueo de la huelga del bus

El Ayuntamiento de Zaragoza está valorando la posibilidad de solicitar al Gobierno de Aragón un procedimiento de arbitraje con el objetivo de emitir un laudo obligatorio ante el bloqueo en el que se encuentra la negociación del nuevo convenio del bus. La opción se apoya en un informe elaborado por la Asesoría Jurídica municipal en 2016 a propósito de la huelga en el transporte de aquel año, que sostenía que esta alternativa, aunque fuera extraordinaria, podría tener opciones de prosperar jurídicamente.

Fuentes municipales explicaron que hasta ahora el Consistorio ha esperado a conocer la evolución de la negociación y ha evitado esta solución extrema. Pero lo prolongado del conflicto y los escasos avances registrados durante las conversaciones entre Avanza y el comité han llevado a estudiar esta solución. De hecho, hoy está previsto que las partes vuelvan a encontrarse en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA) después de tres semanas sin verse las caras.

Según fuentes municipales, el informe de 2016, que firmó el letrado asesor Francisco Rivas en una etapa en la que gobernaba ZEC, supone "un aval" para "explorar" esta solución. No obstante, en aquella ocasión no se llegó a ese extremo y el trabajo de mediación no derivó en un laudo forzoso sino que el conflicto se resolvió en el SAMA.

En cualquier caso, el informe atribuye a la DGA la posibilidad de forzar este tipo de mediación al afectar la huelga a servicios públicos esenciales, siempre que se respete el requisito de imparcialidad. Al tratarse de una situación extraordinaria, el informe decía que se deben motivar muy bien los distintos aspectos: la duración indefinida de la huelga, las afecciones a un servicio esencial o las posiciones "irreductibles" de las partes. El procedimiento, según dice el informe, debe garantizar el principio de audiencia y réplica de las partes. Advierte, eso sí, de que al afectar al derecho a la huelga puede haber un recurso judicial. Por eso solicita que se aporten "cuantos informes y dictámenes iluminen las graves afecciones económicas y ciudadanas que la huelga conlleva". Es decir, que el arbitraje "es la única solución al conflicto".

La reunión de hoy estará marcada por la tensión entre los sindicatos. Sattra, que ostenta la mayoría en el comité, cargó ayer contra el asesor del CUT, Javier Anadón. "Este señor debería estar en su jubilación y, como tiene una vida tan triste, solo sabe alimentar su odio y sigue haciendo daño a la plantilla", criticó en sus redes sociales. Previamente, el CUT había deslizado que Sattra estaba haciendo pactos "al margen de la mesa negociadora".