Avanza da este mes al comité del bus para aceptar la propuesta del SAMA

Apenas quince días. Es el tiempo que para la concesionaria de bus urbano de Zaragoza, Avanza, seguirá sobre la mesa la propuesta de convenio que hizo en septiembre el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para poner fin a la huelga en el servicio, la más larga de su historia y que se prolonga ya durante 633 días. Si la situación se mantiene en diciembre como hasta ahora, en punto muerto, con la negociación atascada y con los paros de los conductores celebrándose seis horas cada día, la empresa, según ha asegurado su director, Guillermo Ríos, "no tendrá capacidad para aguantar" en la misma posición. Lo que significaría que 2021 y 2022 quedarían como ejercicios cerrados y no se aplicaría ninguna subida salarial para esos años.

Ríos ha querido este martes lanzar este mensaje a los representantes de los trabajadores, a quienes ha pedido, de nuevo, un "acto de responsabilidad" para aceptar una oferta que contempla una mejora económica del 16%, con un salario medio que superaría los 41.000 euros anuales. Y en el segundo día de regreso de los paros, que están provocando retrasos que en algunas líneas superan los 30 minutos, ha sido muy crítico. Ha considerado que el endurecimiento de la huelga, que fue aprobado en referéndum por la plantilla, responde a una estrategia que busca "tensar, presionar y fastidiar lo máximo posible al usuario". "Comenten un grave error", ha aseverado.

Sobre el fracaso de las negociaciones en el órgano de mediación del pasado viernes, el responsable de Avanza en Zaragoza ha culpado al comité, y sobre todo al sindicato que lo encabeza, de "no haber sabido cerrar un acuerdo" a pesar de tener "herramientas suficientes". Y el riesgo, ha advertido, es alto. Porque con los nuevos paros, que están generando el doble de perjuicio en el servicio y el doble de pérdidas a las cuentas de la empresa y los bolsillos de los trabajadores, la oferta del SAMA "no es sostenible en el tiempo". "Si llegamos a final de mes no tendremos capacidad de aguantar esta posición. El comité lo sabe pero algunos prefieren no asumir la responsabilidad", ha criticado.

Ello supondría que las subidas salariales previstas para 2021 y 2022, de un 1% y un 4% respectivamente, desaparecían, igual que los atrasos y la consolidación (al final, cerca de un 7%) y solo quedaría seguir negociando sobre el año 2023.

Y en este contexto, sin ninguna próxima cita prevista en el SAMA, Ríos se ha mostrado dispuesto a reunirse de nuevo pero solo si es para cerrar un convenio. "Se acabó el periodo de reuniones eternas todos los días. Después de más de 90 todo está ya hablado, lo único que queda es sentarnos y firmar el convenio", ha enfatizado.