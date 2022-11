Chueca cita el lunes a los trabajadores del bus para buscar una salida a la huelga

La concejala de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha citado el lunes a los trabajadores del bus urbano para buscar una salida a la huelga. Avanza y el comité de empresa rompieron las negociaciones el pasado día 11 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), y desde entonces no ha habido avances, con paros de seis horas al día que siguen dejando esperas de más de media hora en las paradas.

La concesionaria advirtió de que retiraría su oferta –que incluye una subida fija del 8,5% y una cláusula de revisión del 12% que, unida al resto de pluses, supone un incremento del 16%– el próximo jueves, día 1, pero las partes ni siquiera han vuelto a negociar, de ahí el movimiento por parte del gobierno municipal.

La intención, según Chueca, es hacer "un último llamamiento" a 48 horas de que expire el plazo que dio la empresa. "Deben recapacitar y aprovechar el tiempo que les queda", subrayó ayer la edil, que no prevé convocar a Avanza a la reunión, que se celebrará a las 11.00 en el Ayuntamiento. Ella misma aseguró en la última Comisión de Servicios Públicos que el Ayuntamiento no tenía nada que decir, dado que "la negociación colectiva es entre las partes". "Deben negociar y cerrar un acuerdo justo, y para eso está el SAMA. Intervenir sería vulnerar la legislación en materia laboral", expuso.

La empresa, por su parte, lanzó ayer en comunicado en el que instaba al comité a "reflexionar, cambiar de actitud y firmar ya" el convenio, así como a desconvocar los paros parciales, que, salvo acuerdo, se prolongarán al menos hasta el 8 de enero. El escrito también recuerda que a partir del 1 de diciembre se negociará únicamente "del año 2023 en adelante", una decisión que achaca al "grave impacto económico" que está teniendo el conflicto, que alcanza los 643 días.

Recalca, a este respecto, que el comité "está a tiempo" de evitar esta situación y reitera que su disposición a acudir al SAMA sin importar el día "para poder firmar el convenio colectivo en las actuales condiciones".

Los propios trabajadores habían reclamado una reunión con el Ayuntamiento ante el bloqueo de las negociaciones en el órgano de mediación. Temen, no obstante, que el encuentro solo busque tratar de "vender miedo". "Ya adelantamos que no compramos miedo y no aceptamos la oferta de julio del SAMA. Está claro que nos están subestimando, y eso es un grave error. Cada iniciativa que toman es peor que la anterior", expusieron ayer desde Sattra, sindicato que ostenta la mayoría en el comité.

Criticaron, asimismo, no haber recibido autorización para manifestarse el lunes entre cocheras y la rotonda del Tercer Cinturón como han venido haciendo en las ultimas semanas.