Lambán avisa a Azcón de que si quiere que el PSOE apoye la nueva Romareda "tendrá que negociar"

El presidente de Aragón y líder del PSOE autonómico, Javier Lambán, ha avisado al alcalde, Jorge Azcón, de que el voto favorable que dio el grupo socialista el pasado miércoles a la propuesta de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impulsar la operación Romareda sigue a expensas de un proceso de negociación. «Si quiere contar con nosotros tiene que estar dispuesto a negociar», ha afirmado el presidente.

Con sus palabras ha querido enfriar el optimismo del alcalde respecto a un posible acuerdo con los socialistas a propósito del campo de fútbol. «Avances sustanciales no se ha producido ninguno», dijo Lambán, que subrayó que el PSOE «no va a poner palos en la rueda» y que está dispuesto a un acuerdo, «pero por la vía de la negociación». «Por nosotros no dejará de haber una Romareda nueva», dijo.

Ha recordado que su grupo en el Ayuntamiento presentó una transacción para que el cambio en el planeamiento (el gobierno PP-Cs quiere incorporar 20.500 metros de usos terciarios al estadio) se haga de forma «negociada», además de garantizar la legalidad, la transparencia y la viabilidad económica de la operación.

El presidente por tanto no ha asegurado que en la próxima comisión de Urbanismo, prevista para el 21 de noviembre, el grupo socialista vaya a votar a favor de la propuesta. «Si no hay negociación o no hay acuerdo en esa negociación el alcalde tendrá que transitar el resto del recorrido con sus socios», señaló.

Lambán ha expresado una queja respecto a la actitud del alcalde con la operación Romareda: en su opinión, falta información. En este sentido, ha lamentado que su grupo en el Consistorio no conozca no solo el proyecto de modificación del Plan General, sino las conversaciones con el Real Zaragoza. «El alcalde habla de un acuerdo con el club. El club no lo dice tan taxativamente», apuntó.

Respecto a las dudas de carácter jurídico que suscitó la operación del alcalde tanto en el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, como en la portavoz socialista en el Consistorio, Lola Ranera, que habló de «posibles atajos ilegales», Lambán ha zanjado el asunto. «Irregularidad no hemos detectado ninguna porque no tenemos ni idea del proyecto. Por tanto, no hemos detectado ni irregularidades ni anomalías ni nada», señaló.

Por su parte, Ranera ha explicado que el pasado martes su grupo solicitó el expediente, por lo que el próximo lunes se personará en la Gerencia de Urbanismo para recoger la documentación. «El lunes haremos una valoración tanto si nos lo dan como si no», explicó la concejal. Será a partir de ese momento cuando el PSOE plantee sus propuestas en el marco de un proceso de negociación.

El voto del PSOE no es decisivo para aprobar la modificación, dado que tanto Vox, socio habitual del gobierno, como Podemos, también se mostraron a favor de impulsarla. El gobierno PP-Cs solo necesitaría el apoyo de la formación de extrema derecha para sacar adelante el expediente. Al igual que los socialistas, Vox señaló que su voto a favor de la propuesta el pasado miércoles no condicionaba su posición definitiva en la comisión del día 21.