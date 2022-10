Pilar Zárate, 14 años: "En todos los años de colegio solo me he encontrado a otra Pilar"

Pilar Zárate tiene 14 años, vive en el barrio zaragozano de Miralbueno, y estas fiestas ha estrenado la posibilidad de ir conquistando ya un poco de independencia de sus padres. Ha ido por primera vez sola a las ferias con sus amigas. Han sido cuatro horas para subirse en las atracciones de Valdespartera y vivir con los nervios y la alegría de saberse mayor.

Por este cambio estas Fiestas del Pilar serán especiales, pero también un poco más tristes. Su abuela paterna, llamada también Pilar, con la que festejaban en una comida familiar el santo de las dos todos los años, ha fallecido este año. Además del nombre compartían la fecha de nacimiento, el 18 de noviembre.

Sin embargo, pese a estas dos coincidencias ella no se llama así por su abuela, sino que la elección de su nombre viene marcada por la devoción de sus padres a la Virgen del Pilar. Le han contado que después de tener a su hermana mayor, Martina, que tiene 18 años, intentaron tener una segunda hija, pero no conseguían que los embarazos siguieran adelante, al final fue posible y justo después de pedírselo a la Virgen. En agradecimiento la llamaron Pilar. "Me parece un nombre muy bonito y además representa a Zaragoza", cuenta, con orgullo. En estos años algún amigo de clase le ha preguntado cómo es que le pusieron Pilar. Cuando cuenta el motivo por el que terminó llamándose así también consigue que sus compañeros entiendan la importancia que tiene para ella.

"En todos los años de colegio e instituto solo me he encontrado a otra Pilar", afirma, cuando se le pregunta si en su generación hay muchas niñas con su nombre.

Amigos y scouts

"Somos creyentes, católicos, pero no somos de ir todos los fines de semana", confiesa su padre, Juan Carlos, quien cuenta cómo eligieron el nombre. Se siente "muy orgulloso" de las Fiestas del Pilar. Para la familia, el momento más importante es la Ofrenda de Flores y la comida familiar en la que se reúnen todos. "Si sale buen día está muy bonita Zaragoza. El día la ofrenda nos volcamos 100%", añade Juan Carlos, que se viste de baturro con sus dos hijas para pasar la ofrenda.

A Pilar le gusta el ambiente de las calles, llenas estos días de gente, "que haya conciertos y que pueda ir a las ferias con mis amigas", añade. Para la música elige la de su generación, el 'reggaeton' y el trap. En su tiempo libre le gusta la naturaleza y las actividades y acampadas con los scouts, a los que pertenece desde los seis años. Sigue la tradición familiar porque también fue su padre y sigue su hermana. Durante las fiestas del Pilar las actividades se paran, pero el resto del año es un lugar para "estar con mucha gente, sociabilizas y te lo pasas bien", destaca de los juegos, campamentos y citas con la naturaleza incluidos los campamentos que celebra con su grupo.