De Pilar a Pilar: cinco generaciones de zaragozanas siguiendo la tradición

La cita es en la plaza del Pilar, como no podía ser de otra forma, para quedar con cinco Pilares y celebrar el día de la patrona de Zaragoza cuyo nombre lucen con orgullo. Se van presentando a medida que llegan porque no se conocían. Comparten nombre pero pertenecen a generaciones diferentes, entre los 78 años y el año y medio de la más pequeña. El nombre no determina a la persona, aunque hay algunos de peso que dicen mucho de quien los lleva. Llamarse Pilar como la Virgen patrona de Zaragoza y de la Hispanidad, implica tener fuertes lazos con Aragón, aunque en las últimas décadas es un nombre cada vez menos elegido para las bebés. En España hay 137.176 mujeres que se llaman Pilar repartidas por todas las provincias y su edad media es de 64,7 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El nombre cuenta con un larga lista de variantes desde los originales Pilar o María Pilar con contracciones y diminutivos de todo tipo como a las que en casa llaman Mapi, Pili, Pilarín, Pilita, Piluca, Maripili, Maripí. Fórmulas algunas en desuso y otras que han servido incluso para canciones de moda o dan nombre a una cabezuda, la Pilara. Aragón concentra el mayor número de Pilares, que en su mayoría han nacido en los años 40, 50 y 60 porque a partir de ahí, en los 70 y 80 fueron cayendo a la mitad las niñas a las que se les ponía este nombre.

Hay 30.450 Pilares nacidas en la década de 1940, pero solo 12.000 en la de 1980. En los años 90 y hasta la actualidad fue casi desapareciendo y a partir de 2020 solo se pueden encontrar 133 niñas nacidas esos años cuyo santo sea este miércoles.

Casi la mitad de las mujeres con este nombre viven en Aragón (48,53%) pero no es la provincia de Zaragoza la que registra el mayor porcentaje con un 12,65%, ya que en Teruel viven el 21,3% de las Pilares y en Huesca el 14,58%, coincidiendo con las zonas donde hay población más envejecida. Hay Pilares en toda España, sobre todo, en lugares con devoción especial a la Virgen del Pilar, como en Cuenca (12%); Albacete (10,58%) y Ciudad Real (9,63%), provincia donde se venera a la que es patrona también de la Guardia Civil y de cuerpos de funcionarios como el de Correos.

Su significado se dice que es "la que es soporte de los suyos" o la que "protege a los suyos". Estas son las cinco zaragozanas desde un año hasta 78 que llevan con orgullo el nombre de Pilar y así viven las Fiestas del Pilar:

Mª Pilar Clavería, 78 años: "Antes había menos actividades; son unas fiestas que van al alza" 1 Lleva con orgullo el nombre de María Pilar, que para ella significa su identificación con la Virgen. "Es el mejor que podía tener porque me siento muy aragonesa y soy dama de la Virgen", comenta María Pilar Clavería, de 78 años, que aunque nació en el municipio oscense de Binéfar lleva afincada en Zaragoza desde su juventud.

Pilar Sánchez, 50 años: "Al padre de mis hijos lo conocí una noche del Día del Pilar" 2 Es la primera Pilar en la familia y en su casa siempre ha habido tradición por estas fiestas. Su padre cantaba jotas cuando había una celebración o cualquier domingo después de comer y a sus hijos les ha transmitido el cariño por los Pilares. "El 12 de octubre es un día familiar; nos reunimos para el vermú y estamos todos juntos. Mis hijos y sobrinos salen conmigo en la Ofrenda de Flores", explica Pilar Sánchez, de 50 años y enfermera del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Pilar Reyes, 24 años: "Mi nombre es un orgullo y que me relacionen con Zaragoza cuando lo digo me gusta aún más" 3 Para la joven zaragozana Pilar Reyes, de 24 años, las Fiestas del Pilar representan el reencuentro con la familia y amigos. Todos intentan cogerse días libres para poder disfrutar juntos y ella lo ha hecho toda la semana, ahora que vive en Lérida (donde estudió Enfermería y ejerce como tal en el Hospital Arnau de Vilanova). "Nos reunimos y salimos juntos", dice.

Pilar Zárate, 14 años: "En todos los cursos de colegio e instituto solo me he encontrado a otra Pilar" 4 Pilar tiene 14 años y estas fiestas ha estrenado la posibilidad de ir conquistando ya un poco de independencia de sus padres. Ha ido por primera vez sola a las ferias con sus amigas. Han sido cuatro horas para subirse en las atracciones de Valdespartera y vivir con los nervios y la alegría de saberse mayor. Su familia celebra con una comida el santo de la joven, que este año estará marcado por el recuerdo de su abuela paterna, con la que comparte nombre y cumpleaños, fallecida hace unos meses.