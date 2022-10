Pilar Reyes, de 24 años: "Mi nombre es un orgullo y que me relacionen con Zaragoza cuando lo digo me gusta aún más"

Para la joven zaragozana Pilar Reyes, de 24 años, las Fiestas del Pilar representan el reencuentro con la familia y amigos. Todos intentan cogerse libres días para poder disfrutar juntos y ella lo ha hecho toda la semana, ahora que vive en Lérida (donde estudió Enfermería y ejerce como tal en el Hospital Arnau de Vilanova). "Nos reunimos y salimos juntos", dice.

En su casa siempre ha habido tradición de participar en la Ofrenda de Flores y Reyes recuerda fotos suyas de bebé en carrito vestida de baturra. Salvo en 2020, que no hubo fiestas por el coronavirus, ha participado en todas, y este año no iba a ser menos. "Tengo dos hermanos y toda la familia nos vestimos para ir a la Ofrenda. La semana de Pilares ha sido siempre sagrada para mí. Cuando pienso en las fiestas, lo más importante es el pregón (que escuchó en directo el pasado sábado). Las veo desde otra perspectiva: cuando tenía 16-17 años salía de noche y ahora me gusta también ir de vermú, pasear por la tarde... Es otra etapa; cada año las vives de una forma", apunta.

Estos días también tiene previsto asistir a algún concierto, salir por el Tubo y hacer la ruta de los 'food trucks'. "Cada vez se hacen más actividades y prácticamente todos los días hay actuaciones musicales en la plaza del Pilar. Noto más ambiente, ambiente callejero que al final es lo que a nosotros nos gusta: poder salir a la calle, ir de un lado a otro. Las Fiestas del Pilar han ido a mejor", destaca.

En cuanto a su nombre, solo una tía materna se llama igual y sostiene su deseo de que el nombre se quede en su familia. "Llamarme Pilar no me ha condicionado en nada, al revés. Es un orgullo y que me relacionen con Zaragoza cuando lo digo me gusta aún más. Me gusta mucho mi ciudad", asegura.