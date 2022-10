Mª Pilar Clavería, de 78 años: "Antes había menos actividades; son unas fiestas que van al alza"

Lleva con orgullo el nombre de María Pilar, que para ella significa su identificación con la Virgen. "Es el mejor que podía tener porque me siento muy aragonesa y soy dama de la Virgen", comenta María Pilar Clavería, de 78 años, que aunque nació en el municipio oscense de Binéfar lleva afincada en Zaragoza desde su juventud.

Es un nombre de tradición dentro de su familia; de hecho, así se llamaban su madre, una tía y alguna prima. No obstante, no se repite en el caso de sus dos hijas. "Eran otros tiempos y no se llevaba tanto", recuerda. Lo que sí permanece invariable con el transcurso de los años son sus ganas de disfrutar intensamente las Fiestas del Pilar. "No llevo el ritmo de antes porque me canso más, pero siempre procuro ir a la Ofrenda de Flores y a todo lo que puedo. Siempre las he vivido con mucha alegría por ser las fiestas de nuestra patrona y con el afán de estar con la Virgen", apunta.

En estos Pilares, además tiene previsto asistir a la Ofrenda de Frutos y al Rosario del Pilar, acercarse a la Feria de Artesanía (en la plaza de los Sitios) e ir a la Feria General de Muestras, donde el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema, al que pertenece) tiene un acto este viernes. "Antes había menos actividades; son unas fiestas que van al alza. Somos gente muy querida en todas partes y eso hace que haya como un foco de atracción. Las Fiestas del Pilar siguen teniendo una gran afluencia de visitantes (que es lo importante), hay mucho ambiente y la gente joven está muy deseosa de salir y divertirse", afirma.

Al mismo tiempo, Clavería recuerda que tiempo atrás se le daba más importancia al aspecto religioso y se podía circular mejor por la ciudad, sin tantas aglomeraciones. "Lo entiendo porque hay más personas que vienen a los Pilares y la fe a la Virgen sigue ahí: se le adora. Todo el mundo, el más o el menos creyente, hace por venir a la plaza del Pilar a verla", concluye.