Los usuarios del bus urbano de Zaragoza están "hartos" de la huelga y exigen una solución inmediata

La paciencia ya no da más de sí. Después de 562 días de conflicto y largas esperas en las marquesinas durante los tramos horarios de huelga, el conflicto es insoportable y los colectivos ciudadanos exigen soluciones ante la decisión de los trabajadores de recrudecer los paros justo con la vuelta de la actividad de los ciudadanos y el inicio del curso escolar. "Se está abocando a los usuarios a una situación límite", dice el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Manuel Arnal, ante el bloqueo que vive el conflicto.

Las asociaciones vecinales, de consumidores y de padres de la ciudad enfocan el problema con diferentes ópticas, pero con un único punto en común. Tras el fracaso de la negociación del jueves pasado y a la espera de que los paros pasen el lunes a ser diarios, todos coinciden que esta huelga debe solucionarse ya, que no caben demoras. "Yo los metería en una habitación cerrada y hasta que no hubiera acuerdo no salían", dice Constancio Navarro, de la Unión Vecinal Césaraugusta.

Han sido 81 reuniones, 31 de ellas en el SAMA, durante 562 días de conflicto. En total, los autobuses han dejado de recorrer 600.000 kilómetros, con afecciones en 466 horas de servicio y se han descontado 33.000 horas de salario a los trabajadores. Pese a que los conductores tienen unas condiciones mejores que los trabajadores de otras contratas, es el sexto periodo de huelga en 10 años, algo que no ocurre en ninguna otra concesión y no es fácil encontrar casos similares en España. Con Zaragoza en puertas a sacar de nuevo la concesión a concurso (la contrata expira en agosto de 2023), ya es la huelga más larga de la historia de la ciudad.

Arnal evita posicionarse sobre quién tiene la razón en este conflicto, pero considera que es "incomprensible" que se haya dilatado tanto en el tiempo. "Nos tienen a los usuarios como rehenes y eso no puede ser", declara el presidente de la FABZ. Hace un llamamiento a la "responsabilidad" y a la "cordura".

Daño a las líneas más largas

Según Arnal, las líneas que más están sufriendo esta huelga son precisamente las más largas. Por ejemplo la 23, que contecta Parque Venecia y el Actur, la 42, que va de su barrio, La Paz, hasta el Hospital Miguel Servet, o la 39, que va hasta Vadorrey. Santa Isabel, Miralbueno o el Rabal son algunas de las zonas más dependientes del bus, por no tener enlace con el tranvía, y que más problemas asumen por esta huelga.

Constancio Navarro es muy crítico. "Los ciudadanos estamos hartos de la huelga del bus urbano. No conozco una empresa que lleve una década de huelgas continuas", afirma. Es más, sostiene que los sindicatos están optando por paros "salvajes". "Reclamamos cordura, sensatez y capacidad de negociación. Una negociación es ceder para llegar a un punto en común", declara.

Esa sensatez debe darse el próximo martes, en la reunión que van a celebrar la empresa y el comité en el Servicio de Mediación y Arbitraje (SAMA). De momento, las partes no aceptan la última propuesta de cierre de convenio que ha hecho el órgano mediador, que plantea subidas salariales del 8,5% en tres años más una cláusula de revisión salarial de un 12% para corregir hasta ese porcentaje las pérdidas de poder adquisitivo que se puedan producir.

Constancio Navarro pide "transparencia" a la empresa y los trabajadores para saber "a qué está jugando cada uno" en una negociación en la que está en juego el derecho a una movilidad digna. "No puede ser que la gente tenga que estar esperando media hora a cuarenta grados", dice.

José Ángel Oliván, de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), es muy crítico con la empresa, dado que considera que no se pueden considerar la huelga como "una causa de fuerza mayor" para no dar un buen servicio. Por eso, reclama al Ayuntamiento que actúe contra la compañía, dado que sus problemas laborales "no deben repercutir" en los ciudadanos. Defiende incluso el rescate de la concesión, dado que es la herramienta que tiene la administración en estos casos.

Con las Fiestas del Pilar a la vuelta de la esquina, la huelga pasara a ser diaria con el inicio del curso escolar (el 8 comienza la educación primaria y secundaria, el 12 la FP y el 15 la universitaria). "En etapas superiores como bachillerato es posible que haya más afección. La primera hora de la huelga y la de mediodía pueden suponer retrasos importantes", dicen desde Fapar.

Para Fecaparagón, que representa a la educación concertada, la huelga es "un inconveniente en el que las familias en este caso tendremos que buscar un plan B para llegar a tiempo al colegio", según Concepción Ibáñez, su presidenta. "Eso va a suponer utilizar el coche, lo que conlleva un gasto añadido o levantarse antes para ir andando. Esperemos se resuelva lo antes posible, porque el uso del transporte público hace que se utilice menos el coche".

