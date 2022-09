Felipe Faci: "Este curso habrá que equilibrar las medidas sanitarias con las energéticas"

Este curso se dice adiós a las medidas covid. ¿Teme que tengan que volver?

No existe temor, simplemente la precaución y coordinación con el Departamento de Sanidad por si hubiera que adoptar alguna medida. Iniciamos la legislatura pensando que los cursos iban a ser normales, pero llevamos tres con muchas limitaciones. En los primeros tomamos decisiones en un ambiente de total incertidumbre porque desconocíamos el comportamiento de la covid. Fuimos aprendiendo y, por fin, este es un curso escolar de asentamiento definitivo de la normalidad.

¿En qué escenario se volverían a imponer las mascarillas?

Lo desconozco. La autoridad sanitaria será la que decida qué medidas hay que adoptar y cuándo.

¿Se mantiene la mascarilla en el transporte escolar?

Sí, porque con carácter general en el transporte público se utilizan las mascarillas.

¿A los docentes contagiados se les dará la baja?

Con los profesores, como cualquier trabajador, será el médico el que decida si debe darle la baja. En el caso de que no lo considere oportuno, deberá llevar mascarilla como cualquier otra persona.

Con la crisis sanitaria casi superada, llega la energética. ¿Se seguirá dando clase con las ventanas abiertas?

Veremos a ver si realmente hay que seguir teniendo esa aireación con esa intensidad. Tendremos que equilibrar las medidas de carácter sanitario con las de ahorro energético. Hay que decir que todos los colegios que construimos nuevos son eficientes energéticamente y, con carácter general, no hay un despilfarro energético.

¿Habrá medidas de ahorro energético en colegios e institutos?

Hemos dado instrucciones de medidas de ahorro energético a la Administración Pública. Y un colegio es parte de la Administración Pública, así que trasladaremos las medidas que se deban adoptar para conseguir ese fin de eficiencia y ahorro energético, como el tema de los termostatos. Es algo que habrá que cumplir.

"El impacto de la subida de libros de texto, comedor y transporte lo está asumiendo la Administración"



¿Cuánto se ha incrementado este gasto en los centros?

Carezco de este dato. En los colegios, el dato lo tienen los ayuntamientos ya que se encargan de su mantenimiento y conservación. Y el resto tienen autonomía para la contratación y gestión. Evidentemente soy consciente de que ha habido algún incremento significativo en la energía y habrá que ver cómo evoluciona.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto poner placas solares para autoabastecer a los colegios. ¿Se lo permitirá?

El Ayuntamiento es el titular de los edificios y, por lo tanto, tiene toda la potestad para poner las medidas de ahorro energético que considere oportunas. Si tiene un plan para la instalación de placas fotovoltaicas o solares, lo único que tiene que hacer es informarnos para ver en qué tiempos se puede hacer. Este verano hubiera sido una buena fecha.

¿Se plantea poner placas solares en los institutos, que sí que son de su competencia?

Estamos trabajando y estudiando estas medidas. Tenemos un plan de eficiencia energética para aquellos centros que llevan ya unos años en funcionamiento e invertimos en mejorar las cubiertas, cambiar las ventanas y, en algunos casos, poner placas fotovoltaicas. Desde hace varios años también estamos trabajando en hacer los patios más sostenibles energéticamente, con porches e incluso otros elementos para que sean también un ámbito educativo.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, en su despacho. Oliver Duch

¿Asumirá la DGA el sobrecoste del comedor y del transporte escolar de la concertada?

Contamos con una política de atención a las familias más vulnerables de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Tenemos desde hace años un sistema de becas para familias con ingresos por debajo del doble del IPREM (16.212,56 euros). Tienen gratuidad del comedor y también de material escolar. Y, además, tenemos la gestión del banco de libros. Son una serie de medidas que evitan un impacto económico en el momento de que haya subidas. Por otra parte, el precio del comedor de la pública no lo hemos modificado desde 2015 y no pensamos hacerlo. El impacto de la subida de libros de texto, del comedor y del transporte lo está asumiendo la Administración. Si hay familias que quieren comprar a sus hijos libros nuevos, evidentemente tendrá ese impacto, pero es una voluntariedad.

¿Cuánto se pagará de más por el transporte escolar?

Es un servicio gratuito para las familias y evidentemente el impacto del precio recae sobre la Administración. Hemos sacado a licitación el transporte escolar de Huesca y Teruel con un incremento de alrededor del 5%. En Zaragoza hemos llegado a un acuerdo con la asociación de transportistas con un aumento en torno al 10%. Los precios del transporte escolar de la provincia de Zaragoza eran del año 2016 o 2017; por eso la diferencia.

La Lomloe entra ya en vigor. ¿Han tenido los docentes tiempo suficiente para preparar las clases?

Hemos hecho un esfuerzo importantísimo para llegar en tiempo y forma. A día de hoy hay siete comunidades que aún no tienen aprobado el currículo. Los que sí que lo tenemos, lo hemos aprobado en el mes de agosto. El de infantil lo aprobábamos en junio. A los centros les anticipamos el currículo y con respecto a lo que se les envió ha habido pocas modificaciones. Ahora tienen un plazo de tres cursos para adaptar su proyecto curricular y las programaciones las tendrán que tener finalizadas en marzo. A nivel de oferta educativa ha habido cambios mínimos.

"El Ministerio debería haber establecido unos criterios más claros de evaluación o habernos dejado margen para hacerlo"



¿Cuáles han sido?

Se han recuperado horas de Filosofía en secundaria y en Historia de España vamos a establecer unas unidades didácticas previas para que quede reflejada la historia del Reino de Aragón. La principal modificación que tiene el currículo es trabajar sobre competencias y eso no va en detrimento de los contenidos. Vamos a hacer cursos de formación de currículo para profesores, cuya programación presentaremos en los próximos días.

Los estudiantes podrán pasar de curso con suspensos.

Creo que el decreto de evaluación del Ministerio de Educación debería haber establecido unos criterios más claros o habernos dejado a las comunidades más margen para hacerlo. No obstante, nosotros hemos ido al límite de nuestra capacidad para que los centros educativos tengan certezas y criterios para decidir. La promoción no será automática y la decidirá el equipo docente en función de unos porcentajes. Hay quien ha criticado que no me he separado suficientemente de la Lomloe, pero es que la tenemos que cumplir. Dicho esto, he de decir que se ha demostrado que la repetición por sí misma no resuelve estos problemas. Tampoco la promoción per se es una solución. Todo tiene que ir complementado con programas de refuerzo como el PROA+.

Los expertos alertan de los efectos de la pandemia en la salud socioemocional, pero los docentes critican la falta de recursos.

Es un error pensar que la atención socioemocional al alumno deba realizarse por parte de personal específico. Hay aspectos que tienen que desarrollarse por parte de todo el equipo docente y no son tanto el dar horas en una materia como ha decidido Canarias. Aquí hemos decidido que sea una actuación transversal y que cada docente, en su área profesional, sea capaz de dotar de contenidos curriculares, pero también de atender al bienestar socioemocional de los alumnos. Cuando un alumno requiera de un recurso extraordinario, lo tendrá.

¿Está de acuerdo con la prueba de madurez que quiere implantar Pilar Alegría en la Evau?

Sobre la Evau hay que hablar mucho más. No voy a hacer valoraciones hasta que no conozca cómo va a quedar, porque aún no se ha hablado con las comunidades.

¿Cuándo abrirá sus puertas la sede del campus digital?

El edificio ya lo tenemos. Estamos contratando el equipamiento, que lo tendremos en noviembre. Al final de este trimestre o principios del que viene podremos abrirlo.

¿Qué nuevos ciclos de FP habrá?

El campus digital va a ofrecer cursos de especialización vinculados a los sectores productivos de Aragón. Más allá de eso, estamos trabajando en incrementar la oferta en sectores relacionados con la logística, automoción, agroalimentación, construcción y con la economía verde.

"La demora del plan de infraestructuras solo es sobre el papel. Este año hemos licitado obras por 30 millones"

Los empresarios dicen que se llega tarde en la implantación.

En esta legislatura se ha aumentado en 84 titulaciones y durante la anterior también hicimos un esfuerzo importantísimo. No hemos dejado de trabajar. Hay que tener en cuenta que venimos de una crisis económica en 2008, en la que hubo una destrucción de empleo en unos sectores que estaban a la cabeza del sistema productivo. Mucha gente los abandonó y ya no han vuelto, por lo que hay que cualificar de nuevo y eso requiere mucho tiempo. Luego hay ciudadanos a los que no les atrae trabajar en determinados sectores y se quedan plazas vacantes.

¿Cuántas aulas prefabricadas quedarán en la Comunidad?

Las prefabricadas resuelven un problema puntual de escolarización en beneficio de las familias. Si no existiera ese barracón, los niños no podrían estar escolarizados en el María Zambrano o en el Ana María Navales. La alternativa sería no poder escolarizarse en el barrio. En el 2015, nos encontramos con un déficit de equipamientos educativos en esta zona de Zaragoza y hemos hecho un esfuerzo impresionante.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, en su despacho. Oliver Duch

El plan de infraestructuras lleva dos años de retraso.

El plan de infraestructuras recogía 153 millones de euros y, en este momento, llevamos ejecutados 185. Lo tendríamos que haber presentado, pero nos pilló la pandemia y, aunque no había un plan sobre el papel, hemos seguido haciendo obras. Me comprometí a presentar uno en los próximos meses, pero será diferente. Las actuaciones irán dirigidas a los centros que llevan ya unos años construidos y la eficiencia energética tendrá un peso muy importante. La demora puede ser en el papel, pero no en la ejecución. Este año se están licitando obras por valor de 30 millones.

¿Esté será el último año con 20 horas lectivas para los docentes?

Al final de la legislatura pasada no pudimos llegar a un acuerdo por que hubo unos sindicatos que radicalizaron mucho su postura. Con la pandemia superada, vamos a retomar la negociación para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y en función de eso será o no el último año de las 20 horas. En cualquier caso, es un esfuerzo económico muy importante.

"Estamos preparados para presentar una candidatura para 2034"

Las aspiraciones olímpicas de Aragón siguen intactas, pero a pesar de que la Comunidad está preparada "para presentar una candidatura de todos los Pirineos para 2034", la realidad es que en estos últimos meses apenas ha habido novedades. Tras la tensión vivida entre Aragón, Cataluña y el Comité Olímpico Español (COE) antes del verano, nada ha cambiado.

Ni el COE ha dado ningún paso pensando en 2034 ni lo han hecho el resto. Tampoco hay avances respecto a la celebración de más competiciones internacionales en territorio aragonés. De hecho, el consejero Felipe Faci se limita a explicar que "se trabaja" en ese plan deportivo con las federaciones, pero son ellas las que tienen que solicitar las pruebas.

Pese a la falta de avances, Faci resalta que, aunque ya hay competiciones de calado en el ámbito de la montaña, es necesario "tener más presencia". Y confía en que finalmente se consiga.En este sentido, subraya la necesidad de "compatibilizar" la actividad comercial de las estaciones de esquí con las competiciones deportivas que se pretende atraer.