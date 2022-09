Educación mantendrá dos turnos de bus en el Pirámide de Huesca, pero acortará la espera de los alumnos de 40 a 20 minutos

El problema del transporte escolar de los 750 alumnos de Secundaria y FP que acuden diariamente al centro Pirámide de Huesca, ubicado a 5 km del caso urbano, ya tiene solución para este próximo curso. Después de que quedara desierto el nuevo contrato que había licitado Educación por 876.000 euros para los dos próximos cursos (con posibilidad de prorrogarlo dos más), el departamento ha llegado a un acuerdo con una empresa de transporte para cubrir esta ruta. Y aunque en principio la intención era aumentar el número de vehículos a 15 para hacer un único turno, finalmente se mantendrán los mismos 7 que había el curso pasado aunque se han ajustado los horarios para que el tiempo de espera de los alumnos a la entrada y salida se reduzcan de los 40 minutos del anterior curso a 20 como máximo.

Por otra parte, el centro ha comunicado al Servicio Provincial de Educación que solicitará adherirse al Plan Corresponsables para poder ofrecer a las familias gratuitamente el servicio de aula de tarde, y cubrir así el tiempo hasta que los alumnos transportados abandonen el centro.

La directora provincial de Educación, Amparo Roig, ha explicado este viernes en una visita a las obras realizadas por las brigadas municipales de Huesca en los centros públicos de educación Infantil y Primaria que otra docena de ruta escolares de la provincia habían quedado desiertas, aunque han vuelto a negociar con las empresas que las asumían el curso pasado "y prácticamente más del 90% ya están solucionadas".

La semana pasada, el consejero de Educación, Felipe Faci, ya advirtió de que el problema del transporte escolar del Pirámide "no era de costes económicos sino de disponibilidad de autobuses". Remarcó que el departamento había cumplido el compromiso que adquirió con las familias de los alumnos -tras las numerosas acciones de protesta llevadas a cabo en el último año y medio por el recorte a la mitad del número de autobuses- de volver a sacar a concurso el servicio con más presupuesto y esta vez por lotes para facilitar que se pudieran presentar empresas de menor tamaño.

Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, la mesa de contratación comprobó que no se había recibido ninguna oferta. "Es difícil adjudicar un servicio cuando no hay autobuses o cuando nadie quiere ponerlos para hacer esa ruta. No es una cuestión de costes sino de disponibilidad de vehículos", subrayó.

Como solución a largo plazo, recordó Faci, ya se ha planteado para este curso un cambio de adscripción del colegio público Alcoraz para que pudieran solicitar la matrícula en el IES Ramón y Cajal. Con esta medida, "en un plazo de cuatro años no serían necesarios tantos autobuses para el transporte del Pirámide", aseguró.