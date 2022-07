El especialista en ‘simpas’, detenido 5 veces en una semana en Zaragoza

Antonio Miguel Grimal Marco, conocido por comer y beber en restaurantes sin pagar nada de lo que se toma, ha sido detenido en cinco ocasiones en apenas una semana. Cuatro de ellas por no abonar las consumiciones en sendos establecimientos hosteleros y una quinta, el pasado sábado, por no pagar un servicio de taxi. Las cinco veces ha habido un juicio rápido celebrado en su ausencia, ya que no se ha presentado, y la Fiscalía ha pedido sendas condenas de multa por delitos leves de estafa.

Según ha podido saber este diario, la última detención se llevó a cabo el pasado martes después de que el dueño del restaurante La Arrocería Rusiente en la avenida de Gertrudis Gómez de Avellaneda llamara a la Policía Local para comunicar que un cliente había pedido el menú, dos cafés y una copa de Baileys (en total, 21,50 euros) y le había dicho que no tenía intención alguna de pagarle por su trabajo.

Las camareras del establecimiento explicaban este miércoles que el hombre se mostró en todo momento muy tranquilo y espero pacientemente la llegada de la Policía, como suele hacer siempre. No en vano, sabe que sus actos no tienen consecuencias hasta que no se le acumulan las sentencias firmes, todas ellas de multa. Cuando llega ese momento, como no puede hacer frente a las cuantías, entra en prisión para cumplir un día de condena por cada dos cuotas impagadas. En los dos juicios que se celebraron el pasado lunes contra él, la Fiscalía pidió dos penas de dos meses de multa a razón de 10 euros diarios (1.200 en total). No obstante, todavía no ha recaído sentencia firme.

La última vez que Antonio Grimal Marco, de 47 años, ingresó en prisión fue en abril. Allí ha estado hasta prácticamente este mes, cuando ha empezado de nuevo a rondar por los restaurantes de la ciudad, los últimos en el barrio del Actur. Desde que salió de la cárcel ha sido arrestado los días 6, 7, 9, 11 y 12. En ninguna de las ocasiones que le ha preguntado ha aportado un domicilio conocido, por lo que se ignora dónde reside. Grimal Marco vive de una pensión no contributiva y, claro, de las comidas de los bares.