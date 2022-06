Ola de calor en Zaragoza: medidas y recomendaciones por la alerta

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este sábado que prorroga hasta el mediodía de este lunes la alerta naranja del Plan de Emergencias de Protección Civil por ola de calor, medida que activó el pasado martes ante las altas temperaturas que afectan a la ciudad. Aunque según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el pico de calor llegará este sábado, las temperaturas mínimas y máximas seguirán siendo altas, con valores de entre 22 y 37 grados, respectivamente, en un pronóstico que, según parece, puede ser variable.

Ante esta situación, que es continuación de la vivida durante toda la semana, con días y noches muy cálidos, el Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil ha decidido prorrogar la alerta por orden del concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza.

La alerta por ola de calor se caracteriza por la activación de servicios municipales implicados en la detección de personas en riesgo para su atención, valoración, tratamiento o ingreso en lugares adecuados. Además, el aviso por altas temperaturas ha sido también transmitido a la ciudadanía y, con este objetivo, los voluntarios de Protección Civil vigilan estos días los espacios abiertos y las zonas verdes para atentar incidencias y recordar a los vecinos los cuidados personales.

Este fin de semana han reforzado la presencia en el Mercado Medieval de las Tres Culturas instalado en la plaza del Pilar y su entorno, a la vez que el ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que extreme las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas.

Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Las piscinas municipales han reducido el precio de la entrada individual hasta el sábado, siempre que se adquiera en taquilla, mientras dure la alerta, con un coste ha pasado de 4 euros a 2,5 euros en caso de los adultos; de 2,70 a 2 euros para menores de edad; y de 2,60 a 2 euros para mayores de 65 años y pensionistas.

Por otro lado, el albergue municipal ha flexibilizado el horario de entrada y la estancia, a la vez que ha habilitado una fuente de agua fresca en el patio, al tiempo que se está trasladando a los usuarios recomendaciones para evitar riesgos.

Además, en la web municipal se puede consultar un visor de la ciudad para conocer las zonas de sombra en la calle y planificar los recorridos, evitando la exposición solar lo menos posible.

Desde el Ayuntamiento se recomiendan las siguientes medidas de precaución: beber agua sin esperar a tener sed; evitar todo tipo de bebidas alcohólicas; si se está tomando de forma crónica alguna medicación consultar con el médico; evitar las comidas calientes o pesadas; usar ropa ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando la sintética.

El consistorio también sugiere utilizar sombrero o gorra para protegerse del sol; usar protección para los rayos solares y aplicar crema con factor de protección mayor de 15 unos 30 minutos antes de salir al sol.

En casa, recomiendan mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor durante el día y aprovechar para ventilar la casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido.

El Ayuntamiento no recomienda realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor y planearlas en la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas y, al mismo tiempo, aconseja no dejar a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

El exceso de calor puede deberse a una exposición muy intensa y corta o a una mantenida en el tiempo, con unos primeros indicios como calambres, irritación de la piel o quemaduras, agotamiento o temperatura elevada. En esos casos, se recomienda buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado; tomar una bebida no alcohólica fresca, descansar, darse un baño o una ducha con agua fresca y usar ropa ligera.

Si aparecen síntomas más graves, como dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia, se debe acudir al médico rápidamente, a través del servicio de Urgencias o los teléfonos 061 o 112.

Más información sobre la ola de calor en Aragón.