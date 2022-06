El superalimento ideal para combatir el calor que ayuda a adelgazar

La ola de calor que dispara el mercurio en toda España antes incluso de empezar el verano está acabando con la paciencia de la población. El no poder salir a la calle, el evitar hacer deporte para no arriesgarse a sufrir un golpe de calor o el no poder conciliar el sueño por las noches de bochorno son consecuencias directas de las temperaturas extremas que se sufren en buena parte de la península y archipiélagos. Por este motivo, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones que nos ayuden a sobrellevar los días de calor y consejos vitales, sobre como favorecer el sueño o llevar la alimentación.

En cuanto a alimentos, es conveniente el consumo de productos frescos como frutas y verduras y evitar comidas copiosas o alimentos pesados. Así, deberemos mantener una dieta ligera que favorezca el metabolismo del organismo en épocas de mucho calor. Además, aunque pueda parecer una contradicción, existe una característica de algunos alimentos que los hacen especialmente recomendables para estas situaciones. Y esta es el picante. ¿Por qué? El picante provoca el sudor, sobre todo facial, y este se evapora de la piel. En este proceso, se produce una sublimación gaseosa en la que el sudor absorbe energía y calor de la piel produciendo frescor.

De este modo, encontramos un producto muy beneficioso y aconsejable: la guindilla. Uno de sus componentes, la capsaicina, nos ayuda a combatir el calor. Este es el componente que produce el picor, causando un aumento de la temperatura corporal y favoreciendo la labor del organismo en el consumo de energía y, por tanto, de calorías. Algo que nos puede ayudar a adelgazar. Asimismo, existen otras propiedades de este producto: previene enfermedades cardiovasculares; es fuente de vitamina A, E, C y de hierro, tiene un carácter antiinflamatorio y previene la generación de úlceras.

Guindillas. Pixabay

Otros alimentos con destacada popularidad para combatir el calor es la menta o las infusiones. En el caso del primero de ellos, tiene un componente llamado mentol que funcionan engañando al cerebro actuando sobre los receptores del frío. Esto produce una sensación de frescor en el organismo. También, las infusiones calientes nos van a ayudar a sudar, lo que va a realizar el mismo proceso que en el caso del picante provocando una sensación de frío en el cuerpo.

