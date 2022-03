Casi 600 cofrades ya 'procesionan' desde esta semana en el centro de Zaragoza

José María Aranda es cofrade desde que tenía 7 años, de la Cofradía de la del Señor Atado a la Columna de Zaragoza. Siendo todavía un niño, comenzó a jugar a hacer capirotes con un papel, a los que les pintaba los ojos. Ahora tiene 81 años cumplidos, es el tercero más antiguo de su cofradía y continúa con esta costumbre, así de sus manos han salido los 600 cofrades en miniatura que se pueden ver una en amplia 'procesión' en dos comercios de la calle de Don Jaime I.

Ya no son de papel, sino de fieltro, paño o goma eva. "Los he ido haciendo poco a poco", explica José María, mientras señala a las cristaleras de Óptica Don Jaime I, en la esquina con la calle de San Jorge. No es la primera vez que Aranda expone en este chaflán, ya lo hacía cuando en este lugar se ubicaba la tienda de telas Pelegrín y Tardío –que cerró antes de la pandemia-. Aranda, que se declara un "manitas", empezó con este proyecto hace una década y cada año los perfecciona.

Exposición de cofrades en miniatura en comercios de la calle de Don Jaime I de Zaragoza. M.M.M.

Este zaragozano ha recorrido todas y cada una de las cofradías y hermandades, las 25, para conseguir una reproducción idéntica del hábito en base a un patrón. No falta detalle a los cofrades, se ha ceñido a la perfección a la indumentaria, desde el modelo a la hechura. "Los colores son exactos", dice el artesano. Los cíngulos llevan el número concreto de nudos, escapularios, los rosarios unas pequeñas cuentas y hay otros que lucen fajín. También ha reproducido atributos, como los guiones, estandartes o palabras. Además de algunos pasos de la Semana Santa zaragozana.

Al otro lado del cristal son pocos los que se resisten a parar su camino para inmortalizar el escaparate de la óptica. "¡Cantidad! -exclama con orgullo José María-. Y eso que la Semana Santa no ha empezado todavía, ni ha habido festivos… Lo monté todo este lunes". "Estos cofrades ya los ponían antes", "mira qué monos" o "qué trabajo" comentan a la par que sacan sus móviles para inmortalizar la estampa. De todas las edades, cofrades o no, del barrio o que pasan por allí.

Exposición de cofrades en miniatura en comercios de la calle de Don Jaime I de Zaragoza. M.M.M.

Agradece a Óptica Don Jaime I la complicidad y colaboración a la hora de prestar su espacio. Los responsables de este negocio, especializado en gafas de diseño, han antepuesto la exposición de cofrades a su delicado escaparatismo. "Nos ha encantado. Quisimos mantener la tradición de exponer los cofrades de José María en este escaparate porque implicaba algo para la ciudad", considera José Antonio Vidal, quien está al frente de la óptica junto a José Antonio Pascual.

En el sótano de la óptica se apilan las cajas donde José María guarda los cofrades. Decenas de cajas, rigurosamente etiquetadas, alojan a las figuras.

Exposición de cofrades en miniatura en comercios de la calle de Don Jaime I de Zaragoza. M.M.M.

Con la misma emoción han acogido la propuesta en la tienda de novias Si Siana, en la misma calle de Don Jaime I. En su caso tienen en el escaparate, entre los vestidos de fiesta, solo una muestra de la Congregación de Esclavas. "Fue una alegría", siente Pilar Muñoz, en una pausa de las pruebas de vestido.

Exposición de cofrades en miniatura en comercios de la calle de Don Jaime I de Zaragoza. M.M.M.

Todavía quedan tres semanas para que los cofrades oculten su identidad bajo los capirotes y terceroles por las calles, pero Zaragoza ya comienza a respirar a Semana Santa y no solo porque las secciones de instrumentos de las cofradías y hermandades ensayan desde hace semanas.