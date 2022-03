Zaragoza se suma al Día de la Mujer: "Queda mucho para lograr la igualdad real"

Bajo el lema ‘Zaragoza es igualdad’ y con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado este martes un mensaje diáfano para reivindicar que el género no puede ser motivo de discriminación. Como ya es tradición, no ha sido posible el consenso unánime por la negativa de Vox a respaldar el acto institucional.

El alcalde, Jorge Azcón, la concejal de Igualdad, María Antoñanzas, y portavoces de PP, PSOE, Cs, ZEC y Podemos, han colocado en el balcón de la Casa Consistorial una gran pancarta con el color morado del feminismo. “Es un día para visibilizar y reivindicar, porque todavía son muchos los aspectos pendientes”, ha dicho la concejal de Igualdad, María Antoñanzas.

La responsable municipal ha citado el techo de cristal, la desigualdad salarial, las tasas de violencia que sufren las mujeres y las tareas de cuidados como algunas de las cuestiones que justifican la lucha feminista. “Tenemos que ser capaces de avanzar en lo que tenemos pendientes, para lograr una igualdad real”, ha afirmado.

Por su parte, Azcón ha dicho que “el 8 de marzo es un día especial de reivindicación, pero lo importante es que los 365 días del año sean días de lucha por la igualdad efectiva de hombres y mujeres”. “Queremos mujeres libres e iguales”, ha dicho el alcalde.

Azcón ha subrayado que hay “mucho camino por recorrer”, tanto en el trabajo como en la familia. “Días como hoy ayudan a que esas distancias se vayan acortando”, ha dicho el alcalde, que ha recordado que el gobierno municipal tiene más mujeres que hombres.

El alcalde ha lamentado la ausencia de Vox, pese a no ser nueva. “Es una pena que no todos los grupos estén aquí. Hoy es un día para unir en el que cuantos más grupos nos uniéramos estaríamos ayudando a una lucha que es de todos. Hay muchas más cosas que nos unen que nos separan. Es un error y no es el camino a seguir”, ha declarado.