Teresa Tolosana, enfermera: "Hay un doble techo de cristal, el que pone la sociedad y el que nos hemos puesto a nosotras"

Se ha convertido en la primera presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, lo que tiene mucho de mérito y de paradoja en un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Teresa Tolosana (Biota, 1962) es un ejemplo de que hasta en los sectores más feminizados, las mujeres tardan en llegar hasta los puestos de responsabilidad. Cree que entre las razones figura que "hay un doble techo de cristal", el "que te pone la sociedad y el que nos hemos puesto a nosotras mismas", confiesa. Este último se va construyendo con todo el tiempo que se dedica a los cuidados, primero de los hijos y luego de los padres, y que se quita de la carrera profesional.

En su orla, la situación era la opuesta a la de ingeniería de Marisa Claver. "En mi promoción éramos más de 100 alumnos y había solo 2 chicos", señala. Lleva casi 40 años de profesión y no se ha conseguido equilibrar el número de mujeres y hombres que eligen esta carrera, pero "los tiempos van cambiando", asegura. "Cuando estudié era muy raro ver chicos estudiando enfermería, pero ahora no lo es", añade, aunque siguen siendo una minoría. Lo achaca a que se relaciona con que es una carrera de cuidados y esto la acerca más a las titulaciones "de mujeres".

Vocacional

En su caso lo tuvo claro. Fue totalmente vocacional. "Era pequeña y recuerdo que uno de mis primeros regalos fue un juego con una enfermera y todos los accesorios", con los que no se cansaba de jugar. "Nunca me planteé hacer otra profesión", asegura. De ahí que afirma que cuando le llegue la hora de jubilarse "dejaré de trabajar, pero no dejaré nunca de ser enfermera". La sobrecarga que ha supuesto la pandemia no ha reducido su vocación, aunque ha provocado muchos profesionales 'quemados' por la presión.

En cuando a las asignaturas pendientes en su profesión apunta a mejorar su imagen. Cree que se ha "puesto en valor" a raíz de la pandemia de covid-19 y el trabajo que han tenido que asumir. A pesar de ello, lamenta que en algunos casos se tenga una imagen como de una profesión de menor categoría. Y eso lo ven en el día a día. "Se tiene la visión de que las enfermeras valemos para todo. Igual podemos estar en una consulta donde decido si a un paciente tiene que verle el médico o no o repartiendo papeles en una fila de vacunación", pone como ejemplo. Asumir el trabajo que podrían hacer otros perfiles hace que no tengan tiempo para otras actividades como la investigación. "Es una de las cosas por las que tenemos que pelear las enfermeras", afirma.

Una celebración como la de este 8 de marzo, Día de la Mujer , cree que lo deseable es que no tuviera que conmemorarse. "Ojalá algún día digamos que no hace falta", confiesa, pero mientras tanto la considera necesaria.

