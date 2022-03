Marisa Claver, ingeniera: "Las leyes nos amparan, pero la igualdad real no está conseguida"

"En la orla de la Universidad, de unos 90 alumnos estaríamos unas 10 chicas", calcula Marisa Claver (Zaragoza, 1965), ingeniera industrial que estudió en la Universidad de Zaragoza. La presencia de mujeres en la escuela de ingeniería era mínima cuando comenzó y sigue siendo muy minoritaria pese a haber pasado más de tres décadas. En su caso, quería hacer Arquitectura, pero "como no había en Zaragoza elegí ingeniería industrial", cuenta sobre su elección. "La pena es que ahora en las carreras de ingeniería, sobre todo en informática, sigue siendo un 10%", lamenta, la también miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Hacen falta más estudiantes, "tanto chicos como chicas", recuerda sobre la escasez actual de estos profesionales.

Las razones de esta falta de mujeres en ingeniería y otras carreras de ciencias las encuentra en motivos culturales y sociológicos. "Hay estudios que dicen que hasta los 6 años las chicas se frustran con las matemáticas. Creo que tenemos un nivel de autoexigencia muy alto y todo lo que pensamos que no se nos da bien lo marginamos, pero los chicos, no, siguen adelante", apunta. Además, "sociológicamente la mujer se enfoca a veces hacia el cuidado de los demás, en ramas más sanitarias o más creativas", añade. Con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (Amit) colabora en la campaña 'Una ingeniera en cada cole' "para que nos vean", apunta. Además, destaca otros proyectos con la asociación Directivas de Aragón como 'Soy futuro', también para visibilizar a las mujeres en sectores con menos presencia.

"Cuando empecé me llegaron a preguntar: 'Y tu marido te va a dejar viajar un sábado?"

Marketing, sí; Producción, no

Reconoce que se han producido muchos avances, pero todavía falta camino. Recuerda que cuando terminó la carrera y empezó a buscar trabajo, a principios de los años noventa, "cuando empecé a buscar trabajo, en alguna entrevista me llegaron a preguntar: ¿Y tu marido te va a dejar viajar o trabajar un sábado? "Son modelos de hace 30 años", reconoce, que la han llevado a "intentar allanar el camino a las que vengan".

Faltan todavía pasos. "Aún no se ha conseguido que haya mujeres directoras de producción", pone como ejemplo de un puesto tradicionalmente ocupado por hombres y de los mejor pagados en las compañías por su elevada responsabilidad. "La mujer que alcanza ese puesto es que lo ha demostrado de sobra", afirma. Ha resultado más fácil hacerse un hueco en otros departamentos de la empresa como Recursos Humanos, Marketing o Calidad. Para aumentar la presencia de la mujer no cree en las cuotas porque "no sabría si me han cogido por mí o para cumplir la cuota", aunque apuesta por imponer que "al menos, en la última terna de seleccionados se incluya a una mujer".

"Quiero el derecho a la igualdad de oportunidades, luego demostraré mi valía, que no se me prejuzgue por ser mujer, sino por mis capacidades".

La ampliación del permiso de paternidad, que se ha ido alargando para acercarlo al de las madres, considera que ha sido "uno de los mayores avances en la igualdad profesional para las mujeres". Insiste en que todavía faltan logros por conseguir porque "pensamos que ya se ha conseguido, las leyes nos amparan, pero la igualdad real no está conseguida".

