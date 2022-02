La Fundación Labordeta denuncia que no seguiría abierta si la DGA no cubriera la subvención del Ayuntamiento

Aunque no lo hubieran deseado, la Fundación José Antonio Labordeta ha estado en el candelero en los últimos días por la retirada de una subvención del Ayuntamiento de Zaragoza a causa del acuerdo presupuestario con el grupo municipal de Vox. Son 40.000 euros que recibían anualmente y que poco después fueron suplidos por el Gobierno de Aragón, tal y como anunció el propio presidente, Javier Lambán, a través de Twitter. De no ser por esta decisión, las responsables de la entidad consideran, según han denunciado este jueves, que "no podría seguir abierta". "Tendríamos que haber hecho números pero seguramente hubiéramos cerrado o hubiésemos tenido muy poca actividad", ha concretado su directora, Paula Labordeta.

No obstante, la fundación ha preferido "mantenerse al margen de cualquier valoración política y ajena a cualquier confrontación partidista", como aseguran que han hecho siempre desde su nacimiento en 2014. Por ello, su presidenta, Juana de Grandes, ha aprovechado para agradecer a todas las administraciones, empresas y organismos que hicieron posible su creación, incluido el Consistorio zaragozano, así como las "innumerables muestras de cariño" recibidas últimamente. Han remarcado, en palabras de Paula Labordeta, que la entidad "trasciende a cualquier ideología", por lo que no han querido entrar a valorar la decisión del gobierno PP-Cs.

Sin embargo, sí que han confesado que han estado "muy tristes". "Primero porque no tuvimos ninguna reunión ni nos dieron una explicación, y segundo por la tristeza absoluta ante esta decisión", ha resumido la directora de la fundación, que ha asegurado no tener "ni idea" de en qué se ha basado. Sí que ha dicho que la vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernández, se puso en contacto con ellos para "abrir la puerta a posibles colaboraciones". También ha manifestado que si en el Ayuntamiento hay alguna subvención por concurrencia competitiva a la que puedan presentarse lo harán.

El documental, en septiembre

Al margen de estas cuestiones, Paula Labordeta ha aprovechado para anunciar el plan de actividades de la fundación para 2022. En primer lugar, tras el parón obligado por la pandemia, el próximo mes de abril volverá a ponerse en marcha la exposición itinerante, que comenzará su recorrido en la localidad zaragozana de Caspe. Asimismo, en septiembre se celebrará un nuevo concierto homenaje, probablemente en el Jardín de Invierno, mientras que ese mismo mes se estrenará el largometraje documental 'Labordeta, un hombre sin más', que aborda su figura desde un punto de vista más personal e íntimo. La película ha sido producida por Urresti Producciones, bajo la dirección de Paula Labordeta y Gaizka Urresti, con guion de Miguel Mena y Ángela Labordeta.

Por otro lado, en noviembre se volverá a celebrar una nueva edición, la octava, de los galardones que llevan el nombre del célebre cantautor y durante todo el año se seguirá trabajando en un nuevo proyecto de cómic que verá la luz en 2023.