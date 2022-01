Vox alerta de que no puede aprobar el presupuesto de 2022 porque no incluye los acuerdos alcanzados con PP-Cs

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha alertado de que no puede aprobar el presupuesto de 2022 porque no se recogen los acuerdos alcanzados y firmados con el Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos en la negociación del pasado 29 de diciembre.

Julio Calvo ha observado que el proyecto de presupuestos presentado y aprobado por el Gobierno de Zaragoza el pasado jueves, 30 de diciembre, lleva fecha del 17 de diciembre, cuando la negociación con Vox se realiza los días 20 y 21 de diciembre. "Son el borrador inicial sobre el que negocia Vox, sin incorporar ninguna partida del acuerdo que alcanzamos", ha dicho.

En rueda de prensa, Calvo ha dejado claro: "En estas condiciones no podremos aprobar el presupuesto porque no es el acuerdo alcanzado el 29 de diciembre". Ha reconocido que esta circunstancia producirá retraso, pero "no es imputable a Vox porque ha habido voluntad y se ha ido a las negociaciones con toda la buena fe del mundo y los pactos están para cumplirse".

"No sabemos qué pensar y siendo indulgentes puede ser un error del Gobierno, pero sorprende que no hayamos recibido ninguna llamada este puente festivo de Nochevieja", ha comentado.

Según ha comprobado Vox, no se pormenorizan partidas que deberían incluirse porque se habían acordado en el pacto, en concreto, no aparecen 7 de 13 partidas y las otras 5 eran incrementos de partidas que ya estaban en el borrador, pero que tampoco figuran en los presupuestos.

Calvo ha pedido al equipo de gobierno que aclare, "con la mayor celeridad" este asunto "al ser -Vox- los defraudados tras esta negociación y también al resto de grupos", para saber si se trata de un error y si lo van a enmendar y ha apremiado porque hay que tener un presupuesto aprobado.

"Es mayor la decepción que el disgusto por esta actuación del Gobierno de la ciudad", ha resumido Julio Calvo, para instar a que si es un error "se tiene que enmendar".

Partidas que no constan o aminoradas

Las siete partidas nuevas pactadas y que no constan atañen a la instalación de cámaras de vigilancia en los barrios; una línea de apoyo a Pymes y autónomos; una línea de avales al alquiler de vivienda para jóvenes; la mejora de las conexiones aéreas del aeropuerto; una partida para el arbolado en los barrios con mayor dotación de la prevista; la oficina del inversor para captar inversiones; iniciar los estudios para la simplificación normativa; y crear la app 'El Ayuntamiento en tu bolsillo".

Las cinco partidas que pedían aumentar la dotación sobre la propuesta por el Gobierno de la ciudad son para regeneración de barrios; regeneración de polígonos industriales; para el entorno de las calles Zamoray-Pignatelli; para la red de aparcamientos disuasorios; y la ventanilla única empresaria. "Todas ellas no tienen la mayor dotación que pedía Vox", ha apuntado el portavoz de este grupo.

Calvo ha indicado que no solicitará ninguna reunión con el equipo de gobierno y ha reconocido que esperaba una llamada para recibir "explicaciones porque no se recoge ni una sola de las propuestas de Vox".

Asimismo, ha recordado que en la presentación del proyecto de presupuesto de 2022, la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, "dio las gracias de forma pública a Vox y dijo que las aportaciones mejoraban el presupuesto, pero no aparecen en el proyecto que han aprobado".