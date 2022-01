Sordina y poco movimiento en la Nochevieja zaragozana para recibir a 2022

La Nochevieja pasó sin pena ni gloria en una velada triste para la hostelería zaragozana, como era de esperar, debido a la restricción de cierre a las 0.00, que llegaba a las 2.00 para el ocio nocturno. La mayoría de los locales, de hecho, bajaron la chapa antes de la medianoche, y tanto sus propietarios como el personal pudieron tomarse las uvas en casa, algo insólito en el negocio.

A primera hora de la mañana de este sábado, operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Zaragoza comentaban la mínima presencia de residuos en las calles, igualmente inusual en esta fecha, con una salvedad: la cantidad de bolsas de basura bajadas desde las casas a los portales después de la recogida a primera hora de la noche, lo que dificultó el tránsito de los camiones en algunos puntos. Sin embargo, no se registraron denuncias por reuniones ilegales en casas; las celebraciones familiares partidas fueron la tónica general.

El detalle de las bolsas de basura de madrugada es otra prueba de que las celebraciones se trasladaron a los domicilios particulares, con las lógicas precauciones por la crecida desbocada de infecciones de SARS-CoV-2. El portavoz de las asociaciones de ocio nocturno en Zaragoza, Alberto Campuzano, fue lacónico y contundente a la hora de valorar el devenir de la entrada de 2022 en el sector. “Pues no abrieron ni media docena d locales, se cerró a las dos de la mañana como marcaba la normativa y lo que queda es la ruina, un daño irreparable, no sé qué más decir”.

Iván Acedo, de Aura, explicaba que “hicimos cena cabaret, como todos los años, pero hasta las 2; solemos albergar a unas 350 personas y este año no llegamos a las 90. Extremamos las distancias entre mesa y mesa, no se bebía de pie… hubo buen ambiente, repasamos musicales como ‘La Máscara’ o ‘Mamma Mía’, y al cierre dimos las gracias a todos los valientes que nos visitaron, además de obsequiar con un regalito a cada asistente. No hubo más incidencias… pero obviamente la noche no fue buena en el aspecto económico, eso estaba claro de antemano”.

Malestar en el sector

Ángel Valios, de la sala Da Luxe, fue uno de los que decidió no extender la apertura de su local hasta las 2.00. “Estaba decidido; al saber de las restricciones lo tuvimos claro, y eso que estaba todo vendido ya. Por la tarde sí tuvimos gente, poca para lo que suele ser habitual, y a las 22.00 cerramos: Todos a casa. Si le miras el lado bueno, cenar en casa por Nochevieja es una novedad en este negocio, pero objetivamente la situación actual es un desastre; somos la única Comunidad Autónoma que tiene al sector ‘in albis’, nos cierran y ya está, de las ayudas no hablan; lo que en otros lugares de España llegó en julio en este tema, aquí llegó meses después… y con este nuevo palo no se habla de números. Ya está bien. Vamos a emprender acciones como sector, y seguro que a alguien le van a molestar, pero es que no podemos más”.

Pablo Cano ‘Patxi’, de Rock&Blues, optó por no apurar el cierre marcado. “No, claro que no. Hasta las 21.00 y a casa”. En la ribereña discoteca Supernova se adelantó aún más el cierre, a las 20.00. Por su parte, en la populosa zona de terrazas de Cesáreo Alierta hubo mucho movimiento hasta las 22.00, pero luego se hizo el silencio. La renacida sala López tampoco abrió sus puertas en el tránsito del 2021 al 2022; a su vera -con el Puente de Piedra como testigo- el Ebro bajaba sereno, aunque pero resultaba complicado adivinar el nivel de sus aguas; la niebla, que no abandonó las calles en toda la tarde del 31 y tampoco a lo largo de la noche (de hecho, seguía ahí en la mañana del primer día del año), colaboró en la creación de un ambiente algo lúgubre, insólito en una Nochevieja y roto solamente por alguna andanada aislada de petardos, que más que animar la fiesta se limitó a complicar el sueño a los perros zaragozanos.