Bares y ocio nocturno de Aragón piden tumbar el cierre a las 2.00 por su "impacto y falta de ponderación"

Los empresarios del ocio nocturno y cafés y bares han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para tumbar el cierre a las 2.00 en Nochevieja y recuperar el consumo en barra. Ayer solicitaron medidas cautelarísimas ante lo que consideran un nuevo ataque al sector "más afectado" por las medidas adoptadas contra la covid-19, una petición que, previsiblemente, se resolverá en cuestión de horas.

Los afectados acusan al Gobierno de Aragón de limitar el derecho de reunión de sus clientes y el suyo propio a trabajar, y recuerdan que las medidas no limitan únicamente su actividad, sino la de distribuidores, DJ y empresas destinadas a la venta ‘online’ de entradas, entre otras. "Suponen que muchas personas se queden sin los ingresos principales del año, rompiendo su balance económico actual», dicen en su escrito.

Como ejemplo ponen a Nyxell, empresa encargada de gestionar el 95% del total de las ventas de entradas formalizadas en Nochevieja en la Comunidad, que constata unas pérdidas de cerca de 500.000 euros. El sector calcula que solo en Nochevieja dejará de facturar dos millones de euros, cifra que aumentará hasta los 15 o 20 de cara al 15 de enero, día en que, en principio, decaerán las restricciones. "La situación que está atravesando ha llevado a un cierre definitivo a muchos empresarios, y a pasar momentos de grave a otros tantos, que podrían tardar unos tres años en recuperarse de las pérdidas", señalan.

La Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas y la de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia inciden en que el Departamento de Sanidad "no ha solicitado autorización judicial" previa, y en que no ha actuado de forma proporcional, sino con un «café para todos» que tachan de "temeridad".

A su entender, la DGA no tiene competencias para establecer medidas tan restrictivas. Dicen, a este respecto, la Orden se aplica "de manera indiscriminada, sin atender a las particularidades de los municipios, zonas y establecimientos". "Desconocemos por qué las 2.00 es una buena hora para cerrar y no antes, así como por qué no existe diferenciación entre los que tienen pista o no o los que han invertido en ventilación", exponen los empresarios del ocio nocturno y cafés y bares.

Creen, asimismo, que los criterios utilizados "no parecen muy científicos cuando, a principios de semana, la consejera anunciaba el cierre a las 0.00 de los restaurantes y al día siguiente, fruto de una negociación, ampliaba el horario".

Otro de sus argumentos se basa en los tiempos. "Los empresarios no tendrían que soportar la falta de previsión del Gobierno autonómico, que tendría que haber actuado antes para frenar el aumento de contagios", señalan.

Lejos de ello, añaden, "han esperado a que hayan comprado todos los productos, dado de alta a trabajadores extra -muchos sacados de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo- y vendido entradas con los consiguientes gastos de gestión. El colectivo pide suspender la Orden que decreta el nivel 2 modulado y "mantener las derogadas" esta semana a fin de evitar que la decisión del TSJA obligue a volver a un nivel 2 más estricto como ocurrió en otras ocasiones. Sus integrantes arremeten, por otra parte, contra la "deficiente técnica legislativa" del Ejecutivo autonómico, buscada, según dicen, "para lograr la confusión y la indefensión de los afectados". Al afectar las medidas a la Nochevieja, piden al juez que actúe "con carácter provisionalísimo", antes de dar audiencia a la Administración demandada con el objetivo de que quede garantizada la finalidad legítima de su recurso.

También aluden a un informe del Centro Nacional de Epidemiología en el que se alude al ínfimo porcentaje de contagios registrado en el ocio nocturno.