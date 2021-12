Colectivos LGTB+ convocan una protesta en la calle Fita contra las agresiones homófobas

Policía Nacional y colectivos LGTB+ de la ciudad se han propuesto acabar con las agresiones homófobas que en las últimas semanas se han repetido en el exterior de bares de la calle Fita y adyacentes, donde se concentran varios locales de ambiente gay. La Jefatura Superior de Aragón mantendrá el refuerzo en la vigilancia policial de esa zona de ocio para prevenir actos violentos. Mientras, varias asociaciones LGTB+ se concentrarán a las 20.30 de este sábado en la calle Fita para protestar por las agresiones pero también para reivindicar el uso del espacio público por parte de "todo el mundo".

El inspector de Participación Ciudadana, Carlos Franco, y la inspectora Beatriz Gambón, antes a cargo de ese servicio y ahora responsable de comunicación, se reunieron el jueves con representantes de Towanda, Somos LGTB+ Aragón, Chrysallis, Euforia y Elaios para tratar este asunto e intercambiar opiniones sobre cómo abordarlo.

La Policía –que habría identificado y estaría muy cerca de detener a varios de los implicados en las agresiones– les transmitió su intención de continuar con los planes de formación de todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en especial de aquellos que trabajan en la calle, en materia de delitos de odio, tarea que se suma a la que llevan a cabo en los colegios, a petición del profesorado de los centros, para informar a los escolares.

Pepe Paz, secretario de Towanda, explicó este viernes que les propusieron que la formación estuviera vinculada con la cercanía a los colectivos que participaron en la reunión e incluso a asociaciones LGTB de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"También les dijimos que era importante que tuvieran información sobre los casos que atienden los distintos servicios del Gobierno de Aragón (en el espacio de no discriminación o de atención integral), para que pudieran actuar aunque lo que se denuncie no sea delito", contó PepePaz.

"No queremos policía todo el rato, pero sí que se perciba que la violencia no se va permitir ni en esta zona ni en otra. Las zonas lúdicas son todas igual de respetables y enriquecedoras, por eso convocamos la protesta en Fita, para disfrutar de la calle", señaló el representante de Towanda. La protesta irá acompañada de una actuación de Ballroom Right para reivindicar el uso del espacio de forma festiva.

Por otro lado, la Policía Local de Zaragoza cerró este viernes a cuatro establecimientos, dos en la calle Fita, uno en Héroes del Silencio y otro en Monasterio de Rueda por el incumplimiento de las condiciones de sus licencias. Los cuatro están situados en zonas en las que se han registrado altercados y protestas de los vecinos por los ruidos que se generan en la vía publica durante las madrugadas de los fines de semana.

Los locales son el Flash Pub y el Déjà Vu, ambos en la calle de Bernardo Fita; la Sala Bowie, en la calle de Monasterio de Rueda; y el Inopia Club, en la calle de Héroes del Silencio. Los cuatro habían sido ya expedientados por Urbanismo y hay un quinto expediente por el que se le impone al titular del Flash Pub una sanción de 3.000 euros por no tener suscritos los contratos de seguros exigidos por la ley, lo que supone una falta grave.

Al margen de las infracciones administrativas, el exterior del bar Inopia fue foco de graves agresiones durante el puente de la Constitución, lo que motivó quejas vecinales. Además, a las puertas del Déjà Vu se produjo la agresión mortal que en mayo costó la vida al joven de 19 años Jorge V.