Crimen en Zaragoza: "Si a Jorge lo mató una sola persona, ¿por qué tenía marcas de sujeción en pies y manos?"

Un numeroso grupo familiares y amigos de Jorge Villamil, el joven de 19 años fallecido el pasado 24 de mayo en el hospital víctima del fortísimo puñetazo que le propinaron unas horas antes a las puertas de un bar de la calle Dato, se ha concentrado este sábado por la tarde en la plaza del Pilar para exigir que su homicidio no quede impune. Porque la reciente puesta en libertad del agresor, apenas cinco meses después de los hechos y gracias al pago de una fianza de 6.000 euros, ha provocado un enorme malestar entre los allegados del joven.

El objetivo de los participantes en la concentración era visibilizar el “drama” que les está tocando vivir, pero también intentar localizar testigos o pruebas que permitan apuntalar la acusación. El detenido por esta agresión, Iván M., de 24 años, alega que solo dio un puñetazo a la víctima y que fue el golpe que se dio después en la cabeza al caer desplomado al suelo el que le habría causado la muerte. Pero no lo entiende así la hermana del fallecido, Luisa Villamil, que apoyándose en los informes forenses provisionales asegura que Jorge murió debido al fuerte derechazo que encajó en el rostro. Según la joven, este fuerte golpe acarreó una hemorragia interna que se desplazó a las vías respiratorias y produjo una insuficiencia respiratoria.

La instrucción del caso sigue adelante, pero la familia de la víctima, a la que representa el abogado Javier Osés, quiere hacer ver a la magistrada que no están solos. “Hemos recogido ya más de medio millar de firmas (a través de https://tinyurl.com/JusticiaParaJorge) pidiendo justicia para mi hermano”, recordaba este sábado Luisa, de 23 años. “Por desgracia, le tocó a él. Pero la gente debe saber que esto puede ocurrirle a cualquiera”, aseguraba. Y no sin razón, porque a escasos 50 metros de donde se ha llevado a cabo la concentración, también a las puertas de un bar, el pasado domingo día 7 sufría otra brutal agresión un hombre de 37 años que sigue en la uci luchando por su vida.

La familia de Jorge Villamil sabe que la investigación del caso está muy avanzada, pero reconoce que existen todavía “muchas incógnitas por resolver”. “No creemos que fuera una única persona la que atacó a mi hermano. ¿Cómo se explicaría entonces lo que dicen los forenses, que han encontrado marcas o lesiones de sujeción tanto en sus manos como en sus pies”, señala. Para poner más luz sobre lo ocurrido, la familia de la víctima pide que cualquiera que presenciara los hechos y tenga o sepa de algún vídeo o información se ponga en contacto con ellos o con la Policía Nacional.

Luisa Villamil ha agradecido su asistencia a los participantes en el acto de la plaza del Pilar. Y al dirigirse a ellos, ha recordado que hace poco supo que el investigado le escribió una carta a una amiga diciéndole “estoy preso, pero no muerto”. “Y ahora no solo está vivo, sino también libre. ¿Qué transmiten la Justicia cuando a una persona que ha matado a otra la deja en la calle en unos meses? Para mí, es una manera de decir a los violentos, sigan actuando así, que no pasa nada”, se lamentaba la joven.