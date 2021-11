Burger Höfn: una ‘white kitchen’ de hamburguesas gourmet de chuletón con un toque escandinavo

La historia se repite. Emprender en tiempos de pandemia sigue estando a la orden del día y la llegada de nuevas propuestas gastronómicas a la ciudad de Zaragoza no cesa. En este caso, llega a la capital aragonesa Burger Höfn, el nuevo proyecto del chef Roger Guevara, fundador de Mai Tai Exótico; reconocido recientemente como el mejor cóctel bar y restaurante por la revista internacional Lux Life.

Sin embargo, en este caso apuesta por un concepto algo distinto, en concreto por una ‘White kitchen’ -término acuñado por el propio Guevara para hacer referencia a una cocina abierta al público, completamente a la vista, frente a la moda de las denominadas ‘Dark kitchen’ o cocinas clandestinas-. “La idea es que el cliente sepa dónde estamos y cómo se están elaborando los productos que luego vamos a enviar a sus hogares”, explica. El local está abierto al público, en concreto en el 11 de avenida de Madrid, tanto en formato ‘take away’ como ‘delivery’ a través de las plataformas Glovo y Just Eat.

De hecho, la idea nace del éxito del que ya se ha convertido en el plato estrella del Mai Tai, su hamburguesa de chuletón: “La demanda de este producto era tal, que ya no podíamos dar servicio a todos los pedidos y este ha sido el empujón definitivo para lanzar este proyecto”. Así, esta ‘White kitchen’ pretende convertirse en un salto de calidad con una firme apuesta por la mejora de su servicio, y sus hamburguesas gourmet con un toque nórdico.

En Burger Höfn se elaborarán, principalmente, hamburguesas de carne con maduración como la Höfn Cheeseburger, la Höfn Pulled Pork o La Vikinga, con carnes con un mínimo de maduración de 50 días y hasta los 90. También contarán con ediciones limitadas de hasta 120 días. “Trabajamos con productos frescos y elaboraciones artesanas. Además, contamos con nuestra propia cámara de maduración, picamos aquí la carne y hacemos todo a mano”, advierte Guevara.

Y es que, en la receta del éxito de los proyectos de Guevara, hace tiempo que la curiosidad se convirtió en el mejor ingrediente. Algo que le ha permitido impregnarse de sabores de todo el mundo y traerlos a Zaragoza, ciudad en la que el chef y bartender nicaragüense reside desde hace más de 15 años. Y así, precisamente, nace Burger Höfn durante un viaje a Islandia. “El nombre del nuevo establecimiento significa ‘el puerto de las hamburguesas’ en escandinavo". En su carta, aparecen ingredientes nórdicos como encurtidos, bayas, jengibre o manzana, entre otros.

El nuevo establecimiento se sitúa en el número 11 de la avenida de Madrid. C.I.

De hecho, el logo del nuevo local cuenta con un casco vikingo y dos hachas, así como con un toque que evoca a esta cultura nórdica y a esa capacidad de Guevara de adentrarse en nuevas aventuras: “En todos mis proyectos busco crear una línea de trabajo diferente y exótica como distintivo. Hay que sorprender y crear nuevas sensaciones siempre adaptadas al paladar aragonés”.

Una aventura a la que no se enfrenta solo pues cuenta con la compañía de su mujer, Yaoska Bonilla, en la cocina y de su hija mayor, Keyllin Guevara Bonilla, sumiller y encargada de sala del Mai Tai. Formado en coctelería en la primera escuela de bartending de España, DrinkMotion; y en enología en Londres, tras formarse en la escuela de Hostelería de Sevilla llegó a Zaragoza donde decidió establecerse. “Me quedé porque me gustó todo. El calor humano de la gente aragonesa, el clima, el ritmo. Sin esto no me hubiese podido adaptar a esta nueva vida”, admite.

Eso y que se enamoró por completo de la gastronomía aragonesa: “Enseguida me enganchó por su variedad, su riqueza y porque me permitía jugar con los toques que traía del resto del mundo”.

Llegar a lo grande

Con motivo de la puesta en marcha del proyecto, el pasado 22 de noviembre, el establecimiento repartió 500 hamburguesas gratis por la ciudad de Zaragoza. Una iniciativa que causó furor en las redes sociales. Y, como explica el propio Guevara, “una manera de premiar al cliente zaragozano por su fidelidad a la hora de acompañarle en cada uno de sus proyectos”.

Durante tres horas, salieron a repartir hamburguesas a todo aquel que pasara por la puerta del local: “Hay muchas personas que no pueden permitirse adquirir una de estas hamburguesas -su precio oscila entre los 12.85 y los 16.50 euros-, así que era una manera de acercarla a todo el mundo y devolver a la sociedad todo lo que nos está permitiendo estar donde estamos. Le debemos mucho a Zaragoza y a los zaragozanos”.

Además, esta aventura no ha hecho más que empezar y, el chef ya prepara la apertura de un segundo local en Valencia que podría convertirse en realidad en apenas unos meses. “En este caso, combinaremos el servicio en sala con el envío a domicilio”, concluye.