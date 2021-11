Hamburguesas gratis en el Mai Tai Exótico de Zaragoza

El restaurante zaragozano Mai Tai Exótico, reconocido recientemente como el mejor cóctel bar y restaurante por la prestigiosa revista internacional Lux Life, regalará este lunes, 22 de noviembre, 500 hamburguesas con motivo de la inauguración de su nuevo establecimiento Burger Höfn, ubicado en la avenida de Madrid número 11 de la capital aragonesa.

Con esta nueva apertura, el reconocido Mai Tai, quiere dar un salto de calidad y servicio en 'take away' y 'delivery'. El nuevo local es una 'white kitchen', un nuevo concepto que define Roger Guevara, propietario de Mai Tai Exótico y Burger Höfn, como 'take away' y 'delivery' "a la vista del cliente".

En Burger Höfn se elaborarán, principalmente, las hamburguesas de carne con maduración como la Höfn Cheeseburger, la Höfn Pulled Pork o La Vikinga, "que tienen un sabor intenso a carne y una textura más suave y carnosa", y algunas ediciones limitadas.

"Viendo el éxito de nuestras hamburguesas y la cantidad de pedidos que recibimos, hace ya algún tiempo que quería crear una marca específica de hamburguesas bajo el paraguas de Mai Tai", explica Guevara. En este sentido, añade, "Burger Höfn nace de la necesidad de liberarnos del volumen de trabajo que tenemos en Mai Tai y de aumentar el servicio y la calidad del producto en 'delivery' y 'take away'". En este nuevo local, pretenden "mejorar la línea de trabajo y dirigirla hacia un producto más gourmet y exclusivo". "Tenemos nuestra propia cámara de maduración y queremos potenciar las hamburguesas de chuletón auténtico, con un mínimo de 50 días de maduración y las ediciones limitadas, con 120 días de maduración", indica el propietario del restaurante.

El nombre del nuevo establecimiento, que dará trabajo a cuatro cocineros, significa "el puerto de las hamburguesas", ya que Höfn es puerto en islandés y, según ha destacado Guevara, "quería hacerle un guiño a uno de los viajes más bonitos que he vivido y que más me ha marcado". Además, muchas de las hamburguesas tienen un toque nórdico ya que están acompañadas con encurtidos, bayas, jengibre o manzana, entre otros.

"Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto y queremos ser un referente de las hamburguesas gourmet de chuletón. Estoy tan convencido de la calidad de nuestro producto que el día de la inauguración regalaremos, en el Burger Höfn, 500 hamburguesas hasta finalizar existencias. Es una manera anticipada de premiar al cliente por su fidelidad. También estamos trabajando en la apertura de un nuevo Höfn en Valencia dentro de unos meses", ha detallado Guevara.

El horario habitual de Burger Höfn, que se inaugura este lunes 22 de noviembre, será de 12.00 a 16.00 y de 19.00 a 24.00. Los pedidos se realizarán a través de las plataformas Glovo y Just Eat o llamando al 640 697 896.