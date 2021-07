Un guiso de cerdo con aire vietnamita, la mejor croqueta de Zaragoza

El III Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia ha puesto el listón de este popular aperitivo muy alto. Los 16 finalistas de esta edición lo demostraron ayer en el complejo Aura, donde compitieron por hacerse con los principales galardones. Finalmente, Café Nolasco (c/ San Jorge, 18) ganó el premio a la mejor croqueta de la provincia de Zaragoza por su propuesta 'Hanoi ibérico'.

Con diferencia, fue la más valorada por los miembros del jurado, entre los que se encontraba la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Carmen Urbano. El cocinero Víctor Gallego presentó esta croqueta dentro de la categoría innovadora, en la que tuvo que competir muy de cerca con la elaboración de ramen de Meli Melo.

'Hanoi ibérico' fue la que obtuvo la puntuación más alta en todas las disciplinas, así que finalmente se llevó el máximo galardón. La base es un guiso clásico de cerdo, pero al probarla inmediatamente se abre un abanico amplio de sensaciones porque de una forma muy sutil remite a la cocina asiática.

'Hanoi ibérico', la croqueta ganadora. Almozara

Soja, miel, leche de coco, especias, curry verde, cítricos... La explosión de sabores en la boca es impresionante, pero sin olvidar que se han utilizado muchas partes del cerdo ibérico para elaborarla. "Está muy equilibrada, algo muy difícil de conseguir llevando tantos ingredientes y tan distintos", valoraron los miembros del jurado.

Víctor Gallego comentó que es una propuesta en la línea de su cocina, informal y para compartir, "y si me apuras hasta para comer con las manos, que es algo que me gusta especialmente". De ahí la presencia de la hoja de lechuga sobre la que se presenta. "Aporta un toque fresco y crujiente, pero al mismo tiempo, como la masa es bastante líquida, sirve de soporte para no derramarla". De esta croqueta, Carmen Urbano se quedó con "la impresionante mezcla de sabores y de texturas que miran a la cultura asiática pero sin olvidar un producto tan nuestro como es el cerdo".

Otros ganadores

Y de una propuesta casi de comida callejera y de cocina fusión, se pasó al otro extremo al valorar la categoría tradicional, ya que la ganadora resultó ser una de bacalao. La presentaron los hermanos Cristian y Raúl González, del restaurante El Mosquito. "Es como una versión de un buñuelo de bacalao –comentaron algunos miembros del jurado– con una masa muy fina que recuerda a los sabores de antaño". Ahí, precisamente, reside su encanto.

En otra de las categorías se valoró la presencia de los alimentos de Aragón. En este caso, fue la croqueta de trucha con jamón de Teruel DOP, de Amontillado Winebar, la que se alzó con el título.

Los celíacos también han estado representados en este concurso. Uno de los establecimientos que mejor trata a las personas que sufren este problema es el bar El Truco del Tubo y su croqueta de gambas con ajillo fue la ganadora en la categoría. Aunque solo han celebrado tres ediciones de este concurso, El Truco ya ha obtenido varios premios.

Finalmente, el restaurante Las Lanzas se llevó el reconocimiento a la mejor croqueta elaborada con cerveza Ambar. En concreto, por su propuesta de ternasco de Aragón marinada con cerveza, jamón de Teruel y borrajas.