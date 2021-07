Zaragoza recupera las subvenciones al pago de tributos para las personas con menos recursos

El gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza aprobará este viernes las bases de la convocatoria de ayudas al pago de tributos municipales, que tras la llegada a la alcaldía de Jorge Azcón dejaron de concederse. De este modo, los contribuyentes con escasos recursos podrán acceder a descuentos del 50% en el pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), circulación y la paga de cementerios. En total, se ha previsto una partida de 180.000 para este programa.

Así lo anunció el concejal de Acción Social, Angel Lorén, que en el pasado fue muy crítico con este programa por los elevados costes que supone su gestión. No obstante, Vox, socio prioritario del gobierno municipal, exigió la recuperación de estas ayudas en el marco del acuerdo presupuestario. De hecho, este jueves compareció la concejal de Vox Carmen Rouco junto al responsable del gobierno municipal.

Fue un gesto tras una época en la que se han suscitado tensiones entre el gobierno municipal y la formación de extrema derecha, que ha acusado al bipartito de no cumplir sus compromisos, sobre todo en las áreas que dependen de Cs. Recientemente, el portavoz de Vox, Julio Calvo, llegó a poner en duda el apoyo a los presupuestos de 2022 y reiteró sus exigencias de no impulsar las ‘supermanzanas’ en el entorno de Salamero o la plaza de San Francisco, o retirar la plaza dedicada al Che Guevara en el Actur. A poco más de un mes de que comience la negociación de las ordenanzas fiscales y los presupuestos, el gobierno ha empezado a allanar el camino.

Y lo ha hecho con un proyecto que el PP criticó por sus costes de gestión, que en algún caso se acercaron al 50% del total del dinero previsto para ayudas. "El reto es que un proyecto que resultó fracasado sea beneficioso y se logre reducir el periodo de tramitación y los gastos de gestión para que las ayudas lleguen", dijo Lorén, que se mostró convencido de que las mejoras en la tramitación burocrática permitirán reducir costes.

Los ingresos del contribuyente que se quiera acoger a este programa no podrán exceder del salario mínimo interprofesional multiplicado por 1,5 cuando haya una o dos personas en el domicilio (19.950 euros). Cuando haya tres o más, esa cantidad se irá incrementando en un 20% por cada miembro adicional. Las ayudas podrán solicitarse presentando la documentación a partir de la publicación de las bases en la web municipal, algo que se producirá en septiembre. Los interesados tendrán 30 días para pedir la subvención, que será concedida antes de que finalice el año.

Unas 2.000 solicitudes

¿A cuántas personas podría beneficiar el programa de subvenciones? Según explicó la concejal Carmen Rouco, en 2018, último año en el que se concedieron estas ayudas, hubo 2.050 solicitudes y se aprobaron 1.737. Esta es la estimación con la que trabaja el gobierno, aunque el concejal Ángel Lorén explicó que en el caso de que haya más solicitudes se puede ampliar la partida. Rouco recordó que los principales beneficiarios eran personas mayores, sobre todo mujeres en situación de viudedad.

Este programa de ayuda al pago de tributos se puso en marcha en 2016 a solicitud del PSOE durante el gobierno de ZEC. En aquella época, se presupuestaron grandes cantidades de dinero para estas subvenciones y finalmente no se cumplían las expectativas: en 2016 se previeron para este programa 2,8 millones de euros y al final solo se distribuyeron ayudas por 66.218 euros. En los años siguientes, aumentaron las solicitudes, pero siempre estuvieron por debajo de las previsiones. En 2019, el PP no quiso habilitar partida y en 2020 no se llevó a cabo por la pandemia.