El gobierno PP-Cs solo impulsará la ‘supermanzana’ de San Francisco si recaba el apoyo de la mayoría

Al menos dieciséis votos. La ‘supermanzana’ de la plaza de San Francisco solo prosperará si cuenta con el apoyo de la mayor parte de los concejales en el salón de plenos. Poco después de anunciar el proyecto, el gobierno lo retiró de los presupuestos a petición de Vox, que no consideraba que fuese una intervención prioritaria, pero el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, había mostrado en los últimos días su interés de sacarlo igualmente adelante con otras partidas. Sin embargo, este lunes se retractó. "Voy a emplear buena parte de mi tiempo en convencerles (por la formación de extrema derecha) de que este es un buen proyecto, pero no impondré mi criterio sin tener una mayoría suficiente", dijo.

La ‘supermanzana’ fue motivo de fricción entre la coalición PP-Cs y su socio prioritario. Desde Vox acusaron la semana pasada al edil de "incumplir su palabra" al, según aseguraron, querer sacar el plan adelante pese a no estar finalmente incluido en las cuentas. No obstante, este lunes Serrano defendió que su intención era únicamente hacer un estudio previo. "Podría jugar con el presupuesto, tengo partidas suficientes para llevar hasta el final este proyecto, pero no lo voy a hacer. Había una firme intención de, en colaboración con la Universidad, implantar una ‘supermanzana’, pero no creo en los gobiernos que imponen sus caprichos por encima de una mayoría", insistió.

Pese a los intentos de Serrano, el portavoz de Vox, Julio Calvo, no dio su brazo a torcer. "No es que el proyecto sea bueno o no, es que no es prioritario", concluyó.

Las supermanzanas son intervenciones urbanísticas que permiten reorganizar el tráfico con el objetivo de generar nuevos espacios peatonales y mejorar la escena urbana. El proyecto consiste en agrupar manzanas para constituir células urbanas más grandes en las que se aplica una reordenación de los elementos de movilidad: el tráfico se deriva por las calles adyacentes en su perímetro, mientras que en el interior se aplica una prioridad peatonal y para bicicletas.