El futuro de Pontoneros y el plan de Pignatelli enfrentan a gobierno y oposición

El futuro de Pontoneros y el plan de regeneración del sector Zamoray-Pignatelli volvieron este lunes a suscitar debate en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras que el gobierno defendió el valor de la residencia de estudiantes que se quiere poner en marcha en el antiguo cuartel, la izquierda cuestionó que vaya a servir para mejorar la convivencia de los vecinos de la zona. Precisamente, la comisión de Urbanismo dio luz verde con los votos a favor de PP, Cs y Vox a la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa al cambio de usos del inmueble. Así, se podrá licitar la construcción y gestión del complejo con la fórmula de cesión de superficie, por la que el adjudicatario dispondrá del edificio un máximo de 99 años.

La fórmula elegida causó polémica, ya que fía la puesta en marcha de la residencia a la iniciativa privada. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, reconoció que, con el actual contexto económico, será "muy difícil" y dijo que existe el riesgo de que la licitación quede desierta, pero "la oportunidad lo merece", aseguró. "No hemos querido ser menos que los gobiernos anteriores cuando han intentado dar una solución a Pontoneros", enfatizó. De nuevo, sus palabras no fueron suficientes para convencer a los grupos de la oposición. El edil socialista Horacio Royo consideró que el proyecto "no aporta absolutamente nada" ni en materia de vivienda ni en regeneración urbana, ya que el edificio solo tendrá residentes temporales que harán vida en otras zonas y no en el barrio.

Fueron argumentos similares a los que usaron los portavoces de ZEC y Podemos-Equo. Para la rehabilitación de Zamoray-Pignatelli, Pedro Santisteve aludió a la importancia de que se establezca allí una población diversa, de distintas edades y procedencia social, algo que, según añadió, no ocurriría con la residencia. Fernando Rivarés, de la formación morada, acusó a la coalición PP-Cs de pensar "solo en la iniciativa privada" cuando, dijo, lo "esencial" es que el plan de regeneración sea un proyecto "movido desde lo público y con servicios esenciales como la vivienda".

Por parte de Vox, Julio Calvo, dudó de la "viabilidad" de la residencia estudiantil por la distancia con las facultades universitarias y pidió "explorar todas las alternativas posibles". Afirmó que el inmueble está ubicado "en un sitio inmejorable" y que "podría dar lugar a viviendas de alto nivel". Sobre esto, Serrano apuntó que la modificación "no es limitativa" y que, al final, será la sociedad municipal Zaragoza Vivienda quien decida, durante la elaboración de los pliegos, "qué actividades se pueden desarrollar dentro del concepto de residencia".