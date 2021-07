Sanidad rectifica y negocia ahora que las farmacias puedan hacer los antígenos

Sanidad está negociando con los colegios farmacéuticos de la Comunidad que estos profesionales puedan hacer los test de antígenos en sus establecimientos y volcar los resultados en el sistema sanitario público. De esta forma, la prueba negativa tendría validez a la hora, por ejemplo, de viajar o de presentarla en aquellos lugares en los que se solicite.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, hizo este jueves este anuncio coincidiendo con el primer día en que se pusieron a la venta sin prescripción médica los autotest de antígenos (no son iguales a los del Salud o los laboratorios) por un precio no regulado que ronda los 10 euros. Esta posibilidad, que aún no se ha cerrado, supone un cambio de postura por parte de la Administración, ya que este colectivo llevaba desde abril del año pasado reclamándolo. Repollés apuntó que otras comunidades autónomas ya han llegado a acuerdos en este sentido "o están a punto de hacerlo". "Sería otra forma de añadir facilidad y operatividad para hacer y validar las pruebas negativas de antígenos", señaló.

El hecho de que los farmacéuticos comunicaran los resultados al Salud permitiría también controlar los positivos. Hay que tener en cuenta, y en ello insistió la consejera, que los autotest que cada uno se hace en su hogar no tienen ningún valor en el sistema sanitario. Por responsabilidad y sentido común, ante la sospecha de estar contagiado se debe comunicar al centro de salud para repetir la prueba y tomar las medidas adecuadas.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, subrayó que en los test es fundamental la "toma de muestras", su funcionamiento puede no resultar tan sencillo como parece y el resultado ser falso. "Meter un hisopo por la nariz hay gente habilidosa que lo hace sin problemas, pero también hay miedos y errores porque se introduce y se saca muy deprisa", explicó.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García, recibió con "satisfacción" el anuncio de Repollés, aunque recordó que están a la espera de que la DGA se ponga en contacto con ellos para avanzar en su puesta en marcha. El pasado 14 de junio se mantuvo una primera reunión en la que el Salud les planteó la posibilidad de que los farmacéuticos, como personal sanitario, hicieran los test de antígenos. El 21 de junio los colegios remitieron su propuesta de posible protocolo y están esperando una respuesta.

"Hay demanda, no avalancha"

El primer día en que los test de antígenos se vendieron en las farmacias sin receta generó "mucha demanda, interés, pero no avalancha ni filas de espera", resumió la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Hay disponibles dos tipos: con muestra nasal o con saliva. El nasal no es lo mismo que la muestra nasal nasofaríngea, como las que recogen en las PCR o en un test de antígenos de laboratorio, y no es necesario introducir tanto el bastoncillo en la nariz. El de saliva se está demandando más para niños al ser menos invasivo. Hay que tener en cuenta, advirtió García, que se requiere "generar saliva en una cantidad suficiente" y hacerlo a primera hora de la mañana sin haber comido y sin lavarse los dientes.

La farmacias también empezaron ayer a vender sin receta las pruebas rápidas de anticuerpos (o serológicos), un producto que no suscita tanto interés.