Azcón reitera junto a Martínez Almeida la necesidad de ayudas estatales

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, volvió a requerir al Gobierno central la concesión de un fondo de ayudas incondicionado para que los ayuntamientos del país afronten el agujero económico que la covid ha causado en las arcas municipales. El dirigente del PP pidió "justicia" al Ministerio de Hacienda momentos antes de participar en un foro de medioambiente celebrado en la capital aragonesa que contó con la presencia de José Luis Martínez Almeida, regidor de Madrid, y de forma telemática, los de Sevilla (Juan Espadas), Vitoria (Gorka Urtaran), y Málaga (Francisco de la Torre).

"Pedimos justicia para nuestras ciudades, no es de recibo que tras 17 meses de pandemia no haya llegado ni un euro", denunció Azcón, que considera "incomprensible" la falta de ayudas por parte del Gobierno central. Por ello, reclamó al Ministerio de Hacienda que "arrime el hombro" ante las necesidades "no de los ayuntamientos, sino de los comerciantes, las familias vulnerables o los hosteleros".

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), el socialista Abel Caballero, envió hace unos días una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reclamarle una reunión en la que exponer las necesidades de los municipios y poder optar a un fondo incondicionado de ayudas. En este sentido, los alcaldes del PP criticaron que Montero no acudiera a la Comisión Nacional de Administración Local celebrada en el Senado el lunes.

El bosque, en otoño

Por otro lado, tanto Azcón como Martínez Almeida coincidieron en la necesidad de aplicar políticas de sostenibilidad medioambiental en las ciudades para afrontar los retos actuales en materia de contaminación y eficiencia. Ambos participaron en un foro organizado por ‘El Confidencial’ en el Auditorio, donde el alcalde de la capital aragonesa destacó el proyecto de forestación que prevé plantar 700.000 árboles en los próximos diez años y que comenzará en otoño de la mano de los escolares.

En la misma línea, Martínez Almeida destacó el "compromiso con la sostenibilidad" del Ayuntamiento de la capital del país, en especial, aseguró, en lo referido a la calidad del aire. El alcalde de Madrid presentó el proyecto del Bosque Metropolitano, con el que prevé plantar 450.000 árboles en 14.200 hectáreas.