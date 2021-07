El volumen de contagios en Aragón dispara en un 40% las pruebas diagnósticas en una semana

El incremento de contagios registrado durante la última semana en Aragón ha provocado una mayor actividad en los laboratorios, tanto en los que dependen del Salud como en las clínicas privadas. En solo una semana se ha pasado de analizar 1.843 pruebas diagnósticas -entre PCR y test de antígenos-, a superar este lunes las 2.600, lo que supone un 40% más. Este auge, vinculado fundamentalmente a las fiestas y celebraciones tras el final del curso, ha derivado en que algunos laboratorios incluso hayan hecho corto con sus previsiones semanales. "Nos han tenido que mandar 200 unidades más de antígenos porque nos habíamos quedado sin suministro", recalca Pilar López, del Centro Médico Palafox.

En las últimas jornadas, solo durante el turno de la mañana, están haciendo alrededor de 20 pruebas diarias, la mayor parte de ellas, de antígenos. "Hay muchos jóvenes asintomáticos, que suelen dar positivo. La mayoría de ellos vienen de Salou y nos dicen que no han estado con nadie", explica con cierta aflicción dado que "siempre hay un origen del contagio". En este sentido, detalla que también les llegan casos de personas mayores pendientes de completar la pauta, especialmente de Astrazeneca, "que han comido con sus sobrinos o hijos de amigos". Este colectivo es actualmente el más vulnerable dado que, a pesar de su edad, todavía no está inmunizado por la diferencia entre la primera y segunda dosis: 12 semanas.

Además de estos supuestos, recuerda López que todavía son habituales las pruebas para viajar, puesto que en muchos lugares piden un test negativo para poder acceder o el certificado covid, al que los menores de 40 años todavía no pueden acceder ya que la mayoría no han recibido las dos dosis.

En la clínica Quirón también perciben estos supuestos y, aunque esperaban que estas últimas semanas descendiera la demanda de este tipo de pruebas, no ha sido así. Si en enero hicieron 3.700 test, en junio fueron 3.500. Y durante los seis primeros días de julio ya han atendido a 705 personas; por lo que la "tendencia se mantiene". Además, también han percibido un descenso de la edad media de aquellos que acuden a hacerse pruebas: de los 45 años de enero, a los 40 de junio y 37 de julio. Entre otras cuestiones, destacan los diagnósticos para viajar y, también para acudir a campamentos y colonias.

Por su parte, el delegado de CEMSATSE en Huesca y médico del centro de salud Santo Grial de la capital oscense, Ramón Boira, afirma que las labores de rastreo en los centros de salud se han multiplicado, ya que muchos de los positivos superan los 15 contactos. Y con ellos, más test.

Asimismo, desde hace aproximadamente cinco jornadas, el servicio de urgencias del HC Miraflores, de Zaragoza, ha percibido un incremento "muy significativo" de las atenciones relacionadas con covid en pacientes jóvenes, especialmente, en la franja de edad de 16 a 25 años. En muchos de estos casos, recalcan, se producen tras las celebraciones de fin de curso o un viaje reciente con destino a Salou; lo que se traslada a la demanda de pruebas. "En los últimos tres días se han multiplicado por cinco respecto a la semana pasada", explican. En concreto, durante la jornada del lunes se hicieron casi un centenar. Inciden, además, en que crece la tasa de positividad, aunque al ser un grupo de edad que no presenta complicaciones graves, no requieren ingreso hospitalario.

Las farmacias, a la espera

En medio de lo que parece ser la sexta ola epidémica en Aragón, las farmacias continúan a la espera de poder vender y realizar test de antígenos, puesto que la medida que debe aprobar el Ministerio de Sanidad todavía se encuentra en trámites. "Creemos que será en estas semanas y cuanto antes, mejor. Desde que existen test sensibles, vamos con retraso", apunta Raquel García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.

En este sentido, explica que se trabaja con la Consejería para poder implantarlo cuanto antes, pero hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado, "no podemos hacer nada". Desde su punto de vista, en estas jornadas -en las que hay un mayor volumen de casos y de contactos estrechos- podrían ser de ayuda; puesto que ya hay personas que les preguntan por esta posibilidad. "Generalmente, suelen reclamarlos para quedarse tranquilos cuando van a ver a una persona de riesgo -como mayores que todavía no han completado la pauta de vacunación- o cuando consideran que han podido estar en una situación de riesgo", declara. En este caso -incide- "cuando alguien tiene síntomas, acude al centro de salud".

De momento, la mayoría de las farmacias tienen guardados estos test "esperando a que les den el pistoletazo de salida" y las que no, "podrán adquirirlos en poco tiempo".